Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
24 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

В Центре Хруничева недосчитались 300 млн рублей

Следственный комитет завел новое уголовное дело по факту хищений при закупке оборудования

Фото: ТАСС/Александр Яковлев

Главное следственное управление СК РФ завело новое уголовное дело по факту хищений в Центре имени Хруничева (ЦиХ) более 300 млн рублей из бюджета федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011–2020 годы». По версии следствия, бывшее руководство предприятия закупило металлообрабатывающее оборудование несоответствующего качества и по завышенной цене.

Описанные в уголовном деле эпизоды относятся к 2013–2014 годам, когда Центром Хруничева руководил Александр Селиверстов, находящийся сейчас под домашним арестом по другому уголовному делу — о растрате при закупках металла для ракет «Ангара» и «Протон». Осенью 2014 года в «Хруничеве» сменилась управляющая команда — предприятие к тому моменту находилось в предбанкротном состоянии, и новые менеджеры начали разработку программы финансового оздоровления.

— Данное уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным в правоохранительные органы контрольно-ревизионным управлением Центра Хруничева, — рассказал «Известиям» руководитель пресс-службы ЦиХа Александр Шмыгов. — Материалы появились в результате проверок, которые были проведены на предприятии в рамках мероприятий по финансовому оздоровлению. Работа по выявлению фактов незаконной деятельности будет проводиться в Центре Хруничева и дальше.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») по факту хищения более 300 млн рублей, выделенных «Роскосмосу» на мероприятия ФЦП «Развитие ОПК РФ на 2011–2020 годы». Как сообщил близкий к следствию источник, к совершению преступления причастны бывшие сотрудники и руководители ЦиХа, осуществившие закупку оборудования ненадлежащего качества для производства ракет-носителей по завышенной цене через структуры Спецстроя. Однако обвинения конкретным лицам следствием пока не предъявлены.

Следственный комитет и органы МВД ведут целый ряд уголовных дел о злоупотреблениях в Центре Хруничева в прежние годы. И новые открываются регулярно: предыдущее дело было заведено в сентябре этого года (по фактам хищений при заключении контрактов на перевозки и таможенные услуги).

Самое масштабное уголовное дело было возбуждено в декабре 2014 года — в нем расследуется сделка по покупке Центром Хруничева американской фирмы Inter­na­tional Launch Services (ILS) — ей принадлежат глобальные права на маркетинг пусковых услуг с помощью «Протонов» и «Ангары». Так как ILS приобреталась через офшор с большой доплатой, следователи подозревают, что участники сделки поделили между собой $212 млн — ровно столько, сколько заработал офшор на этой перепродаже. В рамках этого дела опрашивался в том числе и бывший руководитель «Роскосмоса» Анатолий Перминов.

По одному делу уже есть приговор: в сентябре бывшего заместителя генерального директора ЦиХа по экономике приговорили к пяти годам условно — суд учел раскаяние и сотрудничество со следствием.

Справка «Известий» 

Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011–2020 годы» в изначальном виде была принята в 2010 году, затем была основательно отредактирована и принята в обновленном виде в мае 2016 года. Ответственным исполнителем программы стал Минпромторг РФ. Как сказано в паспорте ФЦП, ее целью является «повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции на основе реализации инновационного потенциала и стимулирования развития оборонно-промышленного комплекса». Объем бюджетных ассигнований ФЦП на 2016–2020 годы составляет 34,9 млрд рублей.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

В Центре Хруничева недосчитались 300 млн рублей

В Центре Хруничева недосчитались 300 млн рублейСледственный комитет завел новое уголовное дело по факту хищений при закупке оборудования

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Наталия Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Евгений Винокуров

экономист

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения

Мнение

Олег Неменский

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке