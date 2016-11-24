В Центре Хруничева недосчитались 300 млн рублей

Главное следственное управление СК РФ завело новое уголовное дело по факту хищений в Центре имени Хруничева (ЦиХ) более 300 млн рублей из бюджета федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011–2020 годы». По версии следствия, бывшее руководство предприятия закупило металлообрабатывающее оборудование несоответствующего качества и по завышенной цене.

Описанные в уголовном деле эпизоды относятся к 2013–2014 годам, когда Центром Хруничева руководил Александр Селиверстов, находящийся сейчас под домашним арестом по другому уголовному делу — о растрате при закупках металла для ракет «Ангара» и «Протон». Осенью 2014 года в «Хруничеве» сменилась управляющая команда — предприятие к тому моменту находилось в предбанкротном состоянии, и новые менеджеры начали разработку программы финансового оздоровления.

— Данное уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным в правоохранительные органы контрольно-ревизионным управлением Центра Хруничева, — рассказал «Известиям» руководитель пресс-службы ЦиХа Александр Шмыгов. — Материалы появились в результате проверок, которые были проведены на предприятии в рамках мероприятий по финансовому оздоровлению. Работа по выявлению фактов незаконной деятельности будет проводиться в Центре Хруничева и дальше.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») по факту хищения более 300 млн рублей, выделенных «Роскосмосу» на мероприятия ФЦП «Развитие ОПК РФ на 2011–2020 годы». Как сообщил близкий к следствию источник, к совершению преступления причастны бывшие сотрудники и руководители ЦиХа, осуществившие закупку оборудования ненадлежащего качества для производства ракет-носителей по завышенной цене через структуры Спецстроя. Однако обвинения конкретным лицам следствием пока не предъявлены.

Следственный комитет и органы МВД ведут целый ряд уголовных дел о злоупотреблениях в Центре Хруничева в прежние годы. И новые открываются регулярно: предыдущее дело было заведено в сентябре этого года (по фактам хищений при заключении контрактов на перевозки и таможенные услуги).

Самое масштабное уголовное дело было возбуждено в декабре 2014 года — в нем расследуется сделка по покупке Центром Хруничева американской фирмы Inter­na­tional Launch Services (ILS) — ей принадлежат глобальные права на маркетинг пусковых услуг с помощью «Протонов» и «Ангары». Так как ILS приобреталась через офшор с большой доплатой, следователи подозревают, что участники сделки поделили между собой $212 млн — ровно столько, сколько заработал офшор на этой перепродаже. В рамках этого дела опрашивался в том числе и бывший руководитель «Роскосмоса» Анатолий Перминов.

По одному делу уже есть приговор: в сентябре бывшего заместителя генерального директора ЦиХа по экономике приговорили к пяти годам условно — суд учел раскаяние и сотрудничество со следствием.

Справка «Известий»



Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011–2020 годы» в изначальном виде была принята в 2010 году, затем была основательно отредактирована и принята в обновленном виде в мае 2016 года. Ответственным исполнителем программы стал Минпромторг РФ. Как сказано в паспорте ФЦП, ее целью является «повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции на основе реализации инновационного потенциала и стимулирования развития оборонно-промышленного комплекса». Объем бюджетных ассигнований ФЦП на 2016–2020 годы составляет 34,9 млрд рублей.