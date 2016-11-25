Спортивные выходные с «Известиями»

Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. Одиннадцатая партия. Сергея Карякин (Россия) – Магнус Карлсен (Норвегия)

Предпоследняя партия в борьбе за мировую шахматную корону состоится в ночь с субботы на воскресенье, и на данный момент известно, что Сергей Карякин точно сохраняет шансы на успех. Изначально эксперты невысоко оценивали возможности гроссмейстера из России, однако уроженец Симферополя смог выдержать семь изнурительных ничейных партий, а в ночь с понедельника на вторник воспользовался серией ошибок Магнуса Карлсена и заставил 16-го чемпиона мира сдаться. Прошедшая через двое суток девятая партия завершилась ничьей: Карякин по-прежнему впереди. В ночь с четверга на пятницу состоялась десятая партия, и если к выходным Сергей не растеряет преимущества, то в субботу он может сделать решающий шаг к вхождению в пантеон лучших шахматистов последних полутора веков. Что, безусловно, станет сенсацией не только в шахматном мире.

26 ноября, 22.00. Игровой зал South Street Sesportв Манхеттене (Нью-Йорк, США). Прямая трансляция на «Матч! Наш спорт»

Фото: TASS/AP/Seth Wenig



































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Футбол. Чемпионат России. «Терек» (Грозный) – «Спартак» (Москва)

В столице Чеченской Республики встретятся нынешний лидер национального первенства и команда, еще тур назад находившаяся на третьей строчке турнирной таблицы. Сейчас «Терек» делит место с ЦСКА, уступая армейцам лишь в разнице забитых и пропущенных мячей. Подопечные Рашида Рахимова могут оказаться самым сложным соперником для «Спартака» в нынешнюю осень. Красно-белые одержали пять побед в последних пяти играх, но выезд на «Ахмат-Арену», где полные трибуны будут гнать «Терек» вперед, в последние годы оказывается не по силам лучшим коллективам страны, включая основного конкурента москвичей петербургский «Зенит». В начале ноября сине-бело-голубые проиграли грозненцам, что позволило "Тереку" включиться в гонку за медали. Матч со «Спартаком» - хороший шанс для команды из Грозного еще убедительнее заявить о своих амбициях и уйти на зимний перерыв вблизи лидеров.

26 ноября, 18:00. Стадион «Ахмат-Арена» (Грозный). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Фото: ТАСС/ Станислав Красильников

Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Смешанные эстафеты

Прошлый сезон обернулся для сборной России оглушительным провалом. На чемпионате мира в норвежском Хольменколлене наши биатлонисты не выиграли ни одной медали. Перед нынешним сезоном главный старший тренер нашей мужской сборной Рико Гросс объявил, что задачей команды на следующий ЧМ, который пройдет в марте в австрийском Хохфильцене, станет завоевание двух медалей. Выводить мужскую команду из кризиса, помимо ее постоянных членов Антона Шипулина, Евгения Гараничева и Дмитрия Малышко, доверено молодым и перспективным Антону Бабикову и Максиму Цветкову. В женской команде в межсезонье сменился старший тренер - теперь ей руководит олимпийский чемпион-1988 Валерий Медведцев. Стартует сезон уже в воскресенье в шведском Эстерсунде.

27 ноября. 17:30, смешанная эстафета. 20:00, одиночная смешанная эстафета. Биатлонный стадион (Эстерсунд, Швеция). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев



































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Баскетбол. Евролига. Регулярный чемпионат. ЦСКА – «Баскония»

Действующий победитель Евролиги ЦСКА по-прежнему лидирует в регулярном чемпионате нынешнего сезона в главном европейском клубном турнире. Команда Димитриса Итудиса потерпела всего одно поражение и в пятницу встретится с идущей на третьем месте «Басконией». В случае победы армейцы закончат первую треть «регулярки» первыми.

25 ноября, 20:00. Дворец спорта «Мегаспорт» (Москва). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков



Футбол. Чемпионат России. «Краснодар» - «Зенит» (Санкт-Петербург)

Обе команды встретятся спустя трое суток после домашних матчей Лиги Европы. Если для «Зенита», досрочно обеспечившего себе первое место в своей группе, матч с «Маккаби» (Тель-Авив) не будет иметь турнирного значения, то «Краснодару» придется приложить максимум усилий в игре с «Ниццей» - по ее итогам станет ясно, попадут ли подопечные Игоря Шалимова в весеннюю часть еврокубков. У петербургского клуба есть шанс сохранить силы для воскресной игры национального первенства, но ситуацию для команды Мирчи Луческу осложняет потеря Олега Шатова: на этой неделе стало ясно, что полузащитник сборной России из-за травмы выбыл до конца года.

27 ноября, 19:00. Стадион ФК «Краснодар». Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

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