Танкисты попрощаются с «чебурашкой»

Перспективная российская бронетехника, включая боевые машины на платформах «Армата» и «Курганец», получит новые органы управления огнем, которые существенно упростят работу наводчика и позволят освободить часть драгоценного заброневого пространства.

Современные комплекты многофункционального пульта оперативного управления (КМПОУ), созданные предприятием «Авиаавтоматика имени В. В. Тарасова», заменят применяемые в настоящее время штурвалы, прозванные за характерную форму «чебурашками» (их разработали в конце 50-х годов прошлого века).

— В настоящее время мы заканчиваем опытно-конструкторские работы над нашими многофункциональными пультами управления, — рассказали «Известиям» в пресс-службе «Авиаавтоматики». — Уже в следующем году изделия будут поставлены Минобороны для дальнейших испытаний непосредственно на бронетехнике.

КМПОУ представляют собой два джойстика, похожих на те, что применяются на вертолетах. Их форма адаптирована под строение кисти человека с углублениями для пальцев. Каждый из джойстиков оснащается специальными упорами под запястье, регулируемыми по высоте, что позволит наводчику настроить пульты под себя.

Каждый из джойстиков имеет набор кнопок, отвечающий за те или иные функции комплекса управления огнем. Правый отвечает за прицельные приспособления: на нем расположены кнопки, позволяющие наводчику выбрать цель и навести на нее орудие. Кнопки левого пульта связаны непосредственно с орудием танка или бронетранспортера — они позволяют осуществлять поворот башни боевой машины и подъем ее пушки. Левый джойстик также позволяет выбрать тип боеприпасов, и именно на нем находится спусковой крючок, позволяющий вести огонь.

Как пояснил «Известиям» военный эксперт Влад Белогруд, в настоящее время установка на танки и бронетранспортеры джойстиков, с которых осуществляется управление средствами ведения огня, — это магистральный путь развития для современной бронетанковой техники.

— В армиях НАТО пульты управления такого типа начали устанавливать еще с середины 80-х годов прошлого века, что позволило решить сразу несколько проблем, — рассказывает специалист. — В первую очередь вывод кнопок управления комплексом ведения огня на два раздельных джойстика значительно облегчает работу наводчика и позволяет сэкономить в бою драгоценные секунды.

По словам Белогруда, джойстики намного компактнее, чем традиционные органы управления, их установка освобождает значительное пространство внутри техники, что позволяет сделать компоновку боевой машины более плотной.

— Другое преимущество, которые дают такие пульты, — лучшая эргономика, — рассказывает эксперт. — Современные танки и бронетранспортеры перенасыщены сложной электроникой — приборы ночного зрения, система распознавания и сопровождения цели. Управление всеми этими элементами одновременно может отвлекать экипаж во время боя.

По словам эксперта, установка на бронетехнику средств управления джойстикового типа также связана с появлением новых механизмов поворота башни, обеспечивающих повышенную точность наведения и стрельбы.