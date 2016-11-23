Бут об отказе суда в пересмотре дела: ничего другого и не ждал

Гражданин РФ Виктор Бут прокомментировал отказ суда Нью-Йорка в пересмотре его дела. Осужденный сказал, что иного решения не ожидал.

«Я и не ожидал никакого другого решения. Американский суд — это шоу, представление. У него на любые факты и аргументы защиты всегда есть одни и те же готовые и неизменные ответы, и эти ответы не поменяются, пока не поменяется политическая воля, политическая атмосфера. Суд этого изменить не может. Это прерогатива наших верховных главнокомандующих», — цитирует Бута «РИА Новости».

Напомним, ранее стало известно, что американский суд отказал Виктору Буту в пересмотре его дела. Адвокат осужденного заявил, что защита с таким решением не согласна и видит единственным возможным дальнейшим ходом обращение в Верховный суд США.