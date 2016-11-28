Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
28 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

Великий князь и его София

На телеэкраны выходит многосерийный фильм об эпохе правления Ивана III и византийской принцессе

Фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Вслед за сериалом «Черная кошка», повествующим о событиях советской эпохи 1950-х годов, в эфир телеканала «Россия» выходит эпос «София» — о правлении Ивана Третьего, объединившего большую часть русских княжеств в единое государство. Роль великого князя исполняет актер Евгений Цыганов. 

— Перед нами не стояла задача воспроизвести все события так, как это было на самом деле. К тому же никто этого точно и не знает. Сведений о том, что происходило в XV веке, сохранилось мало. Приходилось что-то домысливать и додумывать — всё-таки это художественное, а не документальное кино, — рассказал «Известиям» режиссер сериала «София» Алексей Андрианов.

Фото: пресс-служба телеканала «Россия»

 

Помимо деяний Ивана Третьего, в фильме рассказана история византийской принцессы Зои Палеолог. Наследница императорской династии приняла христианство, новое имя София и стала супругой московского князя.

София Палеолог — воспитанница кардинала Виссариона — была женщиной образованной и начитанной, разбиралась в искусстве, умела произвести впечатление. Ее роль в сериале играет Мария Андреева.

Фото: пресс-служба телеканала «Россия»

 

— Мы попытались наметить в характере Софии некую стержневую линию — надеюсь в фильме она будет читаться. Не буду ее раскрывать, скажу лишь, что завершают картину детские воспоминания героини, — заинтриговал режиссер. 

Сама актриса считает, что ее персонаж принадлежит к числу редких женщин, совершающих поступки, ставка которым — жизнь.

— В этой роли есть удивительное сочетание силы и любви, тишины и невозможности молчать, терпения и резкости, большого сердца и быстрого ума, — сказала Мария Андреева «Известиям». — Мы не ставили задачи просвещать по учебнику. Главное, как мне кажется, помочь людям понять, что при всех трудностях в нашей стране всегда были и будут люди удивительной силы и глубины. Про таких Петр Наумович Фоменко говорил: «Найди, где тьма — узнаешь, где свет».

В фильме с высокой степенью точности воспроизведены костюмы, предметы быта, сцены сражений и природных катаклизмов. Благодаря этому в интернете «Софию» уже окрестили одним из самых дорогостоящих многосерийных фильмов российского телевидения. 

Фото: пресс-служба телеканала «Россия»

— Это далеко не самый большой бюджет, с которым мне приходилось работать, — рассказала продюсер Мария Ушакова. — Понятно, что историческая картина всегда дороже, чем обычная. Но сумма не такая уж большая. Просто мы очень старались, и «дорогое» впечатление — заслуга художника, оператора и, конечно, режиссера. 

Съемки проекта проходили легко: во многом благодаря давней и крепкой дружбе Цыганова и Андреевой, обязанных своим актерским становлением одному мастеру — Петру Фоменко.

Фото: пресс-служба телеканала «Россия»

— То, что они дружат, позволяло им более открыто проговаривать какие-то вещи. Бывают ситуации на площадке, когда актеры перетягивают одеяло на себя. Женя и Маша помогали друг другу, поэтому у них всё получалось живо и интересно, — считает Алексей Андрианов. 

В общей сложности «Софию» снимали пять месяцев. Съемки проходили в Москве и Боровске. В Псковской области был отснят большой летний блок. Осенью снимали в предместьях Рима, где прошла юность Софии. Зрители также увидят на экране пейзажи парков «Коломенское» и «Архангельское», а также территорию Московского Кремля и Успенский собор. 

Первая из восьми серий «Софии» выйдет в эфир 28 ноября.

Фото: пресс-служба телеканала «Россия»

​​​​​​​

«София»

Фото: пресс-служба телеканала «Россия»

​​​​​​​

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Великий князь и его София

Великий князь и его София На телеэкраны выходит многосерийный фильм об эпохе правления Ивана III и византийской принцессе

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Наталья Логвинова

предприниматель

Все мнения

Фотолента

Шедевры музеев Ватикана привезли в Россию

Шедевры музеев Ватикана привезли в Россию

Мнение

Наталья Треушникова

врач

Все мнения

Мнение

Андрей Манойло

политолог

Все мнения

Интервью

Сергей Воронов

музыкант

Все интервью

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения

Интервью

Константин Хабенский

актер

Все интервью

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Интервью

Ирина Герасимова

глава радио «Орфей»

Все интервью

Мнение

Игорь Чернышенко

сенатор

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке