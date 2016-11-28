Великий князь и его София

Вслед за сериалом «Черная кошка», повествующим о событиях советской эпохи 1950-х годов, в эфир телеканала «Россия» выходит эпос «София» — о правлении Ивана Третьего, объединившего большую часть русских княжеств в единое государство. Роль великого князя исполняет актер Евгений Цыганов.



— Перед нами не стояла задача воспроизвести все события так, как это было на самом деле. К тому же никто этого точно и не знает. Сведений о том, что происходило в XV веке, сохранилось мало. Приходилось что-то домысливать и додумывать — всё-таки это художественное, а не документальное кино, — рассказал «Известиям» режиссер сериала «София» Алексей Андрианов.



Фото: пресс-служба телеканала «Россия»





Помимо деяний Ивана Третьего, в фильме рассказана история византийской принцессы Зои Палеолог. Наследница императорской династии приняла христианство, новое имя София и стала супругой московского князя.



София Палеолог — воспитанница кардинала Виссариона — была женщиной образованной и начитанной, разбиралась в искусстве, умела произвести впечатление. Ее роль в сериале играет Мария Андреева.



Фото: пресс-служба телеканала «Россия»





— Мы попытались наметить в характере Софии некую стержневую линию — надеюсь в фильме она будет читаться. Не буду ее раскрывать, скажу лишь, что завершают картину детские воспоминания героини, — заинтриговал режиссер.



Сама актриса считает, что ее персонаж принадлежит к числу редких женщин, совершающих поступки, ставка которым — жизнь.



— В этой роли есть удивительное сочетание силы и любви, тишины и невозможности молчать, терпения и резкости, большого сердца и быстрого ума, — сказала Мария Андреева «Известиям». — Мы не ставили задачи просвещать по учебнику. Главное, как мне кажется, помочь людям понять, что при всех трудностях в нашей стране всегда были и будут люди удивительной силы и глубины. Про таких Петр Наумович Фоменко говорил: «Найди, где тьма — узнаешь, где свет».

В фильме с высокой степенью точности воспроизведены костюмы, предметы быта, сцены сражений и природных катаклизмов. Благодаря этому в интернете «Софию» уже окрестили одним из самых дорогостоящих многосерийных фильмов российского телевидения.

Фото: пресс-служба телеканала «Россия»

— Это далеко не самый большой бюджет, с которым мне приходилось работать, — рассказала продюсер Мария Ушакова. — Понятно, что историческая картина всегда дороже, чем обычная. Но сумма не такая уж большая. Просто мы очень старались, и «дорогое» впечатление — заслуга художника, оператора и, конечно, режиссера.



Съемки проекта проходили легко: во многом благодаря давней и крепкой дружбе Цыганова и Андреевой, обязанных своим актерским становлением одному мастеру — Петру Фоменко.



Фото: пресс-служба телеканала «Россия»

— То, что они дружат, позволяло им более открыто проговаривать какие-то вещи. Бывают ситуации на площадке, когда актеры перетягивают одеяло на себя. Женя и Маша помогали друг другу, поэтому у них всё получалось живо и интересно, — считает Алексей Андрианов.



В общей сложности «Софию» снимали пять месяцев. Съемки проходили в Москве и Боровске. В Псковской области был отснят большой летний блок. Осенью снимали в предместьях Рима, где прошла юность Софии. Зрители также увидят на экране пейзажи парков «Коломенское» и «Архангельское», а также территорию Московского Кремля и Успенский собор.

Первая из восьми серий «Софии» выйдет в эфир 28 ноября.



Фото: пресс-служба телеканала «Россия»

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«София»



Фото: пресс-служба телеканала «Россия»

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