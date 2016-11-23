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В Орле прошел митинг против отмены безлимитных проездных

Инициаторами акции протеста стали члены местного отделения КПРФ

В Орле возле здания мэрии прошла акция протеста членов местного отделения КПРФ против отмены льготных безлимитных проездных билетов.

Ранее городские власти анонсировали отмену безлимитных поездок. Решение об этом объяснялось необходимостью повышения качества пассажирских перевозок в Орле. Стоимость проездных предлагалось поднять на 100 рублей для электротранспорта, предусмотреть нелимитированный проезд на электротранспорте и лимитированный — на автобусах: 720 рублей за 60 поездок.

В настоящее время в Орле право ездить на всех видах городского транспорта по безлимитным проездным есть у пенсионеров, школьников и студентов, сообщает InfoOrel.ru.

В мэрии заявили, что полной отмены безлимитных проездных не будет, но ожидается ограничение количества поездок. Отмечается, что пассажироперевозчики жалуются на финансовые потери.

Вышедший к митингующим мэр города Василий Новиков заявил, что вопрос о пересмотре стоимости проездных и отмене безлимитных билетов будет снят с ближайшей сессии горсовета.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

В Орле прошел митинг против отмены безлимитных проездных

Инициаторами акции протеста стали члены местного отделения КПРФ

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