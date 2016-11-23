Новости, деловые новости - Известия
Среда,
23 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Трамп назвал имя нового министра образования США

Эту должность займет Бетси Девос

Будущий президент США Дональд Трамп назвал имя нового министра образования Америки. Этот пост займет Бетси Девос, в настоящее время руководящая инвестиционной компанией Windquest Group. Команда Трампа характеризует Девос как «лидера общенационального движения за проведение школьной реформы на протяжении более чем двух десятилетий», а также как успешного предпринимателя и филантропа.

Ранее Девос была главой отделения Республиканской партии США в Мичигане.

Трамп заявил, что под руководством 58-летней Девос власти США «реформируют образовательную систему США и порвут с бюрократией, которая сдерживает наших детей», передает ТАСС.

Сама Девос приняла предложение занять этот пост, отметив, что сегодняшнее положение дел в сфере американского образования совершенно неприемлемое.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Трамп назвал имя нового министра образования США

Эту должность займет Бетси Девос

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Наталия Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения

Мнение

Евгений Винокуров

экономист

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Олег Неменский

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Юрий Вяземский

писатель

Все мнения

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке