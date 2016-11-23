Трамп назвал имя нового министра образования США

Будущий президент США Дональд Трамп назвал имя нового министра образования Америки. Этот пост займет Бетси Девос, в настоящее время руководящая инвестиционной компанией Windquest Group. Команда Трампа характеризует Девос как «лидера общенационального движения за проведение школьной реформы на протяжении более чем двух десятилетий», а также как успешного предпринимателя и филантропа.

Ранее Девос была главой отделения Республиканской партии США в Мичигане.

Трамп заявил, что под руководством 58-летней Девос власти США «реформируют образовательную систему США и порвут с бюрократией, которая сдерживает наших детей», передает ТАСС.

Сама Девос приняла предложение занять этот пост, отметив, что сегодняшнее положение дел в сфере американского образования совершенно неприемлемое.