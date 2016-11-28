Искать без промедления

В среднем за год в Москве фиксируется около 60 тыс. обращений о пропаже людей. Такие данные привел «Известиям» начальник Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Москве Денис Ватутин, пояснив, что это уже устоявшаяся статистика. Через две недели с началом новогодних корпоративов в бюро ожидается резкий всплеск обращений. Денис Ватутин рассказал, что нужно делать в первую очередь в случае исчезновения человека.

В небольшом помещении на Щепкина, 20, беспрестанно звонит телефон. Четыре сотрудницы в полицейской форме отвечают на звонки и задают одни и те же вопросы:

— Когда пропал? Во что был одет? Особые приметы? Татуировки?

Сюда, в Бюро регистрации несчастных случаев, поступают сведения о всех пострадавших в общественных местах и обо всех доставленных в больницы и морги города. По словам начальника бюро, подполковника полиции Дениса Ватутина, ежедневно за сутки сотрудники обрабатывают порядка двухсот звонков.

— Всё зависит от того, когда человек пропал. Если к нам обращаются в течение первых суток, если он ранее не уходил из дома и нет оснований полагать, что он ушел надолго, то в принципе по каждому четвертому мы помогаем. То есть мы сообщаем, в каком именно медучреждении или, не дай бог, морге этот человек находится. За сутки наши сотрудники дают около пятидесяти рекомендаций по дальнейшему розыску, — рассказывает подполковник полиции.

За 10 месяцев 2016 года в Бюро регистрации несчастных случаев поступило 51 072 телефонных обращения от граждан, разыскивающих своих родственников и знакомых. Из них по 7837 обращениям были выданы рекомендации для дальнейшего поиска. Лично в бюро обратился 521 человек, 202 из которых удалось помочь.

В бюро также поступает информация о тех, чья личность не установлена. Очень часто люди попадают в больницы в бессознательном состоянии и без документов. В таком случае человека ищут по описанию одежды. Поэтому так важны данные о том, в чем ушел человек. Очень часто найти пропавшего удается именно по ним. Описание внешнего вида пропавшего хранится в архиве бюро в течение двух лет.

Ватутин отметил, что в случае пропажи человека в первую очередь необходимо набрать многоканальный телефон бюро (+7 (495) 688-22-52) и проверить, не поступал ли тот в больницы и морги Москвы. Перед этим нужно обязательно вспомнить, во что он был одет, а также откуда вышел и куда направлялся. Также важно вспомнить описание характерных примет: татуировок, шрамов и других особых примет. Эта информация поможет при поиске.

— Если похожий человек обнаружится в лечебном учреждении или морге, нужно будет подъехать туда, посмотреть, он это или нет. Если это не он или похожего человека в нашей базе нет, нужно позвонить в справочную скорой помощи, там фиксируются все вызовы, в том числе и из квартир. Но у скорой, в отличии от нашего бюро, не будет данных о неизвестных, — поясняет Ватутин.

Если эти звонки не принесли результатов, следующий шаг — обращение в полицию с заявлением об исчезновении. Но полицейским, помимо вышеперечисленной информации, необходимо принести фотографии человека.

— Правила про три дня никогда не существовало, его придумали актеры из фильмов, это миф. Полиция отказать не имеет права. Вот ушел человек, и у вас сердце колотится, вы не знаете, где он. Нужно сразу же обращаться. Если вам откажут, набирайте 102 и жалуйтесь, что заявление не принимают, — подчеркивает Ватутин.

Помимо телефонных обращений бюро проводит и личный прием граждан. Человек может приехать и посмотреть картотеку с фотографиями неопознанных тел. Эти снимки поступают в бюро примерно через десять дней после попадания в морг.

— Если человек кого-то узнает, мы выдаем координаты судебно-медицинского морга, где находится тело. И человек с сотрудником уголовного розыска уже едет на процедуру опознания, — говорит Ватутин.

По словам подполковника, в предновогодний период количество обращений в бюро резко возрастает.

— Много алкогольных интоксикаций. Люди попадают в больницы и на следующий день уходят, не оставив своих данных. Это просто запредельные цифры. Большая часть так и проходит в больницах в статусе неопознанных больных. Понятно, что они находились в состоянии опьянения, какие уж тут личные данные! Но их тоже может кто-то искать.

По этой же причине всплеск обращений приходится на пятницу. Люди начинают искать подвыпивших после трудовой недели родных. Резкий всплеск обращений ожидается в бюро уже в середине декабря, когда начнется пора корпоративов.

По лицам, чья личность установлена, в бюро ведется база с 1998 года. По неизвестным данные хранятся за текущий и предыдущий годы.

— Мы же ищем по одежде, представляете, за пять лет по одежде найти? Как правило, когда человек пропадает, обращаются сразу. Бывает, конечно, что он никому не нужен. Тогда к нам из-за дележки квартир обращаются. Говорят, нам надо справку, чтобы его выписать. Тут никаких родственных чувств нет, — говорит Ватутин.



Руководитель информационной группы ПСО «Лиза Алерт» Наталья Дементьева рассказала «Известиям», что они плотно сотрудничают с Бюро регистрации несчастных случаев.



— Туда мы звоним сразу после опроса заявителя, у которого пропал родственник или знакомый. С начала года к нам поступило 1700 заявок на поиск людей в городе (всего заявок 2533, в эту цифру включены и лесные поиски). Из них 1200 человек найдено живыми, 120 — погибшими, примерно 200 человек мы нашли с помощью бюро, — рассказала Наталья Дементьева. — Бюро сильно помогает, так как там сразу можно узнать, попал человек в больницу или в морг.



В течение 10 месяцев 2016 года в медицинские организации города Москвы были доставлены 4840 неизвестных больных. Личность 209 из них была установлена при помощи учетов Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Москве. За этот же период в морги был доставлен 1481 неопознанный труп. Бюро удалось установить личности 189.



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