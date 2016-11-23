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Элтон Джон не станет выступать на инаугурации Трампа

Об этом сообщила представитель музыканта, опровергнув ранее появившуюся в СМИ информацию

Фото: TASS/ AP/Eric Gay

Представитель известного британского музыканта Элтона Джона опровергла информацию о том, что он даст концерт на инаугурации избранного президента Америки Дональда Трампа.

«В этом нет ни доли правды», — сказала пресс-атташе артиста.

Ранее один из членов переходной команды Дональда Трампа Энтони Скарамуччи сказал, что Элтон Джон сыграет концерт в Вашингтоне 20 января, в день инаугурации.

Однако Элтон Джон поддерживал на выборах кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Он дал шоу, средства от которого пошли на предвыборную кампанию Клинтон. В ходе выступления он заявил, что «в Белом доме нужен гуманист, а не варвар», передает «РИА Новости».

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Элтон Джон не станет выступать на инаугурации Трампа

Элтон Джон не станет выступать на инаугурации ТрампаОб этом сообщила представитель музыканта, опровергнув ранее появившуюся в СМИ информацию

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