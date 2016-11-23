Элтон Джон не станет выступать на инаугурации Трампа

Представитель известного британского музыканта Элтона Джона опровергла информацию о том, что он даст концерт на инаугурации избранного президента Америки Дональда Трампа.

«В этом нет ни доли правды», — сказала пресс-атташе артиста.

Ранее один из членов переходной команды Дональда Трампа Энтони Скарамуччи сказал, что Элтон Джон сыграет концерт в Вашингтоне 20 января, в день инаугурации.

Однако Элтон Джон поддерживал на выборах кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Он дал шоу, средства от которого пошли на предвыборную кампанию Клинтон. В ходе выступления он заявил, что «в Белом доме нужен гуманист, а не варвар», передает «РИА Новости».