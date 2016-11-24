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Госдеп призвал закрыть порты для идущих в Сирию российских танкеров

Такое заявление сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства США Марк Тонер

Марк Тонер, официальный представитель госдепа США, призвал другие страны не поддерживать российские танкеры, которые доставляют топливо для группировки ВКС РФ в Сирии. Сообщается, что два российских танкера накануне доставили топливо для российской воздушно-космической группировки в Сирии. По дороге они останавливались в портах Греции и Кипра.

Тонер подчеркнул, что хоть Соединенные Штаты не могут напрямую влиять на решения местных властей, позволяющие российским кораблям заходить в порты, Госдеп страны считает, что оказывать поддержку российским танкерным судам, несущим топливо, использующееся для дальнейшего нанесения авиаударов, средиземноморские страны не должны, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России, опроверг все обвинения в адрес РФ, связанные с якобы имевшим место нарушением Россией санкций ЕС в отношении Сирии, запрещающих поставку топлива в эту страну. Он отметил, что санкции не касаются России, поскольку являются внутренним ограничением стран-членов ЕС.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Госдеп призвал закрыть порты для идущих в Сирию российских танкеров

Такое заявление сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства США Марк Тонер

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