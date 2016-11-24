Кувшин, изготовленный 3800 лет назад, найден в ходе раскопок в Израиле

Горлышко кувшина сделано в виде фигурки человека
Глиняный кувшин с горлышком в виде фигурки человека, который был изготовлен 3800 лет назад, найден археологами из Управления древностей Израиля во время раскопок на месте возведения нового жилого квартала в израильском городе Йехуд.
«Кувшин был обнаружен в окружении других кувшинов и металлических предметов - кинжалов, наконечников стрел, топора, костей овец и, возможно, ослов», - приводит ТАСС сообщение Управления древностей еврейского государства.
Ученые считают, что все это было захоронено в качестве подношений во время погребения человека, который занимал высокое положение в находившемся на этом месте древнем поселении в эпоху среднего бронзового века (26/25-20/19 вв. до н. э.).
«Настолько богатый погребальный набор, который также включает в себя столь уникальное гончарное изделие, никогда прежде не был обнаружен на территории Израиля», - сообщил руководитель раскопок в Йехуде Гилад Итах.
Он отметил, что в древности считалось, что объекты, захороненные вместе с человеком, могли послужить ему в загробной жизни.
Итах подчеркнул, что находка была сделана «буквально в последний день раскопок», проводимых в городе Йехуд, расположенном в центральной части Израиля.
«Прямо перед нашими глазами появился кувшин необычной формы высотой в 18 см, верхняя часть которого являлась изваянием человека», - сказал руководитель раскопок.
Археолог считает, что сперва «был изготовлен сам кувшин типичной для того периода формы», а скульптура, «подобных которой еще не приходилось находить в ходе предшествовавших исследований», была прикреплена к нему позже.
Ранее «Известия» писали, что на Софийской набережной в центре Москвы археологи нашли клад из 196 свинцовых пломб, предположительно времен Отечественной войны 1812 года. На одной стороне каждой пломбы оттиснут герб Российской империи, а на другой — различные значки и сокращенные надписи.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.