Кувшин, изготовленный 3800 лет назад, найден в ходе раскопок в Израиле

Глиняный кувшин с горлышком в виде фигурки человека, который был изготовлен 3800 лет назад, найден археологами из Управления древностей Израиля во время раскопок на месте возведения нового жилого квартала в израильском городе Йехуд.

«Кувшин был обнаружен в окружении других кувшинов и металлических предметов - кинжалов, наконечников стрел, топора, костей овец и, возможно, ослов», - приводит ТАСС сообщение Управления древностей еврейского государства.

Ученые считают, что все это было захоронено в качестве подношений во время погребения человека, который занимал высокое положение в находившемся на этом месте древнем поселении в эпоху среднего бронзового века (26/25-20/19 вв. до н. э.).



«Настолько богатый погребальный набор, который также включает в себя столь уникальное гончарное изделие, никогда прежде не был обнаружен на территории Израиля», - сообщил руководитель раскопок в Йехуде Гилад Итах.

Он отметил, что в древности считалось, что объекты, захороненные вместе с человеком, могли послужить ему в загробной жизни.

Итах подчеркнул, что находка была сделана «буквально в последний день раскопок», проводимых в городе Йехуд, расположенном в центральной части Израиля.

«Прямо перед нашими глазами появился кувшин необычной формы высотой в 18 см, верхняя часть которого являлась изваянием человека», - сказал руководитель раскопок.

Археолог считает, что сперва «был изготовлен сам кувшин типичной для того периода формы», а скульптура, «подобных которой еще не приходилось находить в ходе предшествовавших исследований», была прикреплена к нему позже.

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