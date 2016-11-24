Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
24 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

МЧС России отправило в Донбасс еще одну колонну с гуманитарной помощью

Жители востока Украины получат свыше 400 тонн гуманитарных грузов

Министерство чрезвычайных ситуаций России в 58-й раз отправило в Донбасс автоколонну с гуманитарной помощью. В состав колонны входят более 40 автомобилей, которые везут свыше 400 тонн гуманитарных грузов.

«Колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса выдвинулась в сторону российско-украинской границы из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области. В её составе более 40 автомобилей, которые везут свыше 400 тонн гуманитарных грузов», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы МЧС РФ.  

По данным агентства, автоколонна доставит на восток Украины продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты, строительные материалы, учебные принадлежности.

Отмечается, что в пути следования к государственной границе колонна будет разделена на две части. Одна из них проследует на пункт пропуска «Донецк», вторая - на «Матвеев Курган».

Информагентство также сообщает, что, в  соответствии  с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов, все автомобили пройдут таможенный и пограничный досмотры и лишь после этого они продолжат движение в Донецкую и Луганскую области.

По словам начальника Ногинского спасательного центра МЧС Александра Лекомцева, еще одна автоколонна с гуманитарной помощью отправится в Донбасс в декабре этого года.

Напомним, что с августа 2014 года 57 автомобильных колонн МЧС РФ доставили населению Донбасса свыше 65 тыс. тонн гуманитарных грузов. 

Написать комментарий
Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

МЧС России отправило в Донбасс еще одну колонну с гуманитарной помощью

Жители востока Украины получат свыше 400 тонн гуманитарных грузов

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Наталия Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Евгений Винокуров

экономист

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения

Мнение

Олег Неменский

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке