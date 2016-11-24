МЧС России отправило в Донбасс еще одну колонну с гуманитарной помощью

Жители востока Украины получат свыше 400 тонн гуманитарных грузов
Министерство чрезвычайных ситуаций России в 58-й раз отправило в Донбасс автоколонну с гуманитарной помощью. В состав колонны входят более 40 автомобилей, которые везут свыше 400 тонн гуманитарных грузов.
«Колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса выдвинулась в сторону российско-украинской границы из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области. В её составе более 40 автомобилей, которые везут свыше 400 тонн гуманитарных грузов», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы МЧС РФ.
По данным агентства, автоколонна доставит на восток Украины продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты, строительные материалы, учебные принадлежности.
Отмечается, что в пути следования к государственной границе колонна будет разделена на две части. Одна из них проследует на пункт пропуска «Донецк», вторая - на «Матвеев Курган».
Информагентство также сообщает, что, в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов, все автомобили пройдут таможенный и пограничный досмотры и лишь после этого они продолжат движение в Донецкую и Луганскую области.
По словам начальника Ногинского спасательного центра МЧС Александра Лекомцева, еще одна автоколонна с гуманитарной помощью отправится в Донбасс в декабре этого года.
Напомним, что с августа 2014 года 57 автомобильных колонн МЧС РФ доставили населению Донбасса свыше 65 тыс. тонн гуманитарных грузов.
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