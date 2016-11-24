Верховный суд проверит законность лишения Пономарева статуса депутата

Илья Пономарев обвиняется по делу о растрате средств инновационного центра «Сколково»
Законность лишения полномочий депутата Госдумы шестого созыва Ильи Пономарева, который проходит обвиняемым по делу о растрате средств инновационного центра «Сколково», проверит Верховный суд России в четверг 24 ноября.
«Суд рассмотрит апелляционную жалобу адвоката на постановление Госдумы о досрочном прекращении полномочий депутата Пономарева»,— приводит «РИА Новости» сообщение представителя суда.
По версии следствия, Илья Пономарев причастен к растрате $750 тыс. из средств инновационного фонда «Сколково». Основное уголовное дело возбуждено против бывшего вице-президента «Сколково» Алексея Бельтюкова, который пытался завуалировать растрату, заключив от имени фонда договоры с Пономаревым. В настоящий момент Бельтюков объявлен в международный розыск. Ранее суд заочно арестовал бывшего вице-президента «Сколково».
Напомним, что Илья Пономарев покинул Российскую Федерацию в прошлом году и с тех пор желания вернуться на родину не изъявлял. Экс-депутат сообщал, что Украина выдала ему разрешение на временное проживание, и он переехал туда.
По словам Пономарева, он не считает «целесообразным» возвращаться в РФ для участия в следственных действиях. Экс-депутат отмечает, что он готов к общению со следствием по телефону, почте или интернету. Он также отвергает все обвинения в свой адрес, считая дело политически мотивированным.
Пономарева лишили депутатского мандата в июне 2016 года из-за систематического неисполнения должностных обязанностей.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.