Верховный суд проверит законность лишения Пономарева статуса депутата

Законность лишения полномочий депутата Госдумы шестого созыва Ильи Пономарева, который проходит обвиняемым по делу о растрате средств инновационного центра «Сколково», проверит Верховный суд России в четверг 24 ноября.

«Суд рассмотрит апелляционную жалобу адвоката на постановление Госдумы о досрочном прекращении полномочий депутата Пономарева»,— приводит «РИА Новости» сообщение представителя суда.

По версии следствия, Илья Пономарев причастен к растрате $750 тыс. из средств инновационного фонда «Сколково». Основное уголовное дело возбуждено против бывшего вице-президента «Сколково» Алексея Бельтюкова, который пытался завуалировать растрату, заключив от имени фонда договоры с Пономаревым. В настоящий момент Бельтюков объявлен в международный розыск. Ранее суд заочно арестовал бывшего вице-президента «Сколково».

Напомним, что Илья Пономарев покинул Российскую Федерацию в прошлом году и с тех пор желания вернуться на родину не изъявлял. Экс-депутат сообщал, что Украина выдала ему разрешение на временное проживание, и он переехал туда.

По словам Пономарева, он не считает «целесообразным» возвращаться в РФ для участия в следственных действиях. Экс-депутат отмечает, что он готов к общению со следствием по телефону, почте или интернету. Он также отвергает все обвинения в свой адрес, считая дело политически мотивированным.

Пономарева лишили депутатского мандата в июне 2016 года из-за систематического неисполнения должностных обязанностей.