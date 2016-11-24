Популярный мессенджер Telegram запустил платформу Telegraph. Она позволит пользователям публиковать тексты, фото и видео. Как сообщается в блоге мессенджера, каждый теперь сможет написать статью с изображениями, заголовками, списками и прочей разметкой, которая будет корректно отображаться в самом Telegram.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно написать статью наtelegra.ph и опубликовать ссылку на нее вTelegram. Компания также запустила сервис моментального просмотра статей, не выходя из мессенджера. Необходимо отправить кому-нибудь любую ссылку с сайта, где опубликована статья, и нажать на кнопку под превью. Пока поддерживается около десятка сайтов, но в перспективе их перечень будет расширен, сообщает «РИА Новости».