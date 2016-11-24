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Житель Якутии отсидит 18 лет за изнасилование падчерицы и пасынка

Впервые дети подверглись сексуальному насилию со стороны своего отчима, когда девочке было шесть лет, а мальчику девять

Житель Якутии получил 18 лет заключения в колонии строгого режима за сексуальное насилие над шестилетней падчерицей и девятилетним пасынком.   

«Суд признан жителя города Нерюнгри виновным в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных статьей «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, недостигшего 14-летнего возраста». Ему назначено наказанию в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год и шесть месяцев. Кроме того, удовлетворен гражданский иск в сумме 600 тысяч рублей»,— приводит «РИА Новости» сообщение СУ СК РФ по региону.

Агентство отмечает, что осужденный  признал себя виновным в преступлениях, совершенных в отношении девочки. Мужчина добавил, что пасынок его оговорил, поскольку был недоволен строгостью в вопросах воспитания. Эксперты выявили у преступника педофилию, также было установлено, что в момент совершения преступлений он был вменяемым. 

Суд и следствие установили, что в период с апреля 2014 по апрель 2016 года злоумышленник  в состоянии алкогольного опьянения совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей своей супруги. Впервые дети подверглись сексуальному насилию со стороны своего отчима, когда девочке было шесть лет, мальчику – девять.

Осужденный угрожал детям убийством их матери, в случае если они расскажут ей о происходящем. Позже мальчик не выдержал издевательств отчима и сообщил своей матери о преступлениях против него и его сестры. После откровений сына, женщина незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. 

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Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Житель Якутии отсидит 18 лет за изнасилование падчерицы и пасынка

Впервые дети подверглись сексуальному насилию со стороны своего отчима, когда девочке было шесть лет, а мальчику девять

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