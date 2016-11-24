Неизвестный убил мужчину из автомата Калашникова на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы совершено убийство. Неизвестный из автомата Калашникова расстрелял мужчину, после чего скрылся.

«Возле дома 11 на Литовском бульваре неизвестный из укороченного автомата Калашникова застрелил мужчину, после чего скрылся, бросив оружие преступления на месте убийства. Личность погибшего устанавливается», — приводит ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах российской столицы.

Отмечается, что в пресс-службе московской полиции факт обнаружения тела мужчины подтвердили, однако не стали называть других подробностей происшествия.