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Режим КТО введен на территории Назрани в Ингушетии

Сотрудники спецслужб проводят операцию по розыску членов бандподполья

Режим КТО введен на части территории города Назрань в Ингушетии в четверг утром. Об этом сообщили в оперативном штабе по региону.

«В целях недопущения совершения террористических акций, обеспечения безопасности граждан, организаций и учреждений, розыска и задержания скрывающихся членов бандподполья, начальником Управления ФСБ России по Республике Ингушетия принято решение о проведении с 6.30 мск четверга контртеррористической операции и введении режима КТО», — говорится в сообщении, которое приводит агентство «РИА Новости».

В материале отмечается, что режим вводится на территории, ограниченной улицами Овражная, Гудантова, Толстого, Железнодорожная, Чеченская, Гейрбек-Хаджи, Эльбруса, Вокзальная, Тихая и рекой Назранка. На время проведения операции на территории будет действовать ряд ограничений и специальных мер.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Режим КТО введен на территории Назрани в Ингушетии

Сотрудники спецслужб проводят операцию по розыску членов бандподполья

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