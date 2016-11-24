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Четверг,
24 ноября
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Дутерте заявил, что получил от Путина приглашение посетить Россию

Филиппинский лидер поприветствовал предложение президента РФ

Президент Филиппин Родриго Дутерте сообщил, что получил приглашение от главы РФ Владимира Путина посетить Россию. Об этом он заявил на пресс-конференции после своего возвращения из Перу, где проходил саммит АТЭС.

«Я приветствую предложение президента Путина посетить Россию», — приводит его слова ТАСС.

Дутерте заявил, что перед своим визитом, он направит в Россию министров иностранных дел и обороны Филиппин. Главы ведомств предварительно обсудят повестку сотрудничества двух государств.

Лидер Филиппин также прокомментировал свою встречу с Владимиром Путиным, которая прошла на полях саммита АТЭС.

«Мы обсудили пути активизации и расширения экономического взаимодействия двух стран», — сказал он.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во время переговоров в Перу лидеры двух стран обсудили готовность российских компаний активизировать работу на филиппинском рынке, пояснив, что речь идет о вагоностроении, производстве рельсов и металургии. Дутерте, в свою очередь, подчеркнул возможность вхождения в ближайшей перспективе российских инвесторов в различные области экономики Филиппин.

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Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Дутерте заявил, что получил от Путина приглашение посетить Россию

Филиппинский лидер поприветствовал предложение президента РФ

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