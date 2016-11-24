Дутерте заявил, что получил от Путина приглашение посетить Россию

Президент Филиппин Родриго Дутерте сообщил, что получил приглашение от главы РФ Владимира Путина посетить Россию. Об этом он заявил на пресс-конференции после своего возвращения из Перу, где проходил саммит АТЭС.

«Я приветствую предложение президента Путина посетить Россию», — приводит его слова ТАСС.

Дутерте заявил, что перед своим визитом, он направит в Россию министров иностранных дел и обороны Филиппин. Главы ведомств предварительно обсудят повестку сотрудничества двух государств.

Лидер Филиппин также прокомментировал свою встречу с Владимиром Путиным, которая прошла на полях саммита АТЭС.

«Мы обсудили пути активизации и расширения экономического взаимодействия двух стран», — сказал он.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во время переговоров в Перу лидеры двух стран обсудили готовность российских компаний активизировать работу на филиппинском рынке, пояснив, что речь идет о вагоностроении, производстве рельсов и металургии. Дутерте, в свою очередь, подчеркнул возможность вхождения в ближайшей перспективе российских инвесторов в различные области экономики Филиппин.