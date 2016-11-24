Назарбаев заявил, что не намерен передавать власть по наследству

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не будет передавать власть в стране по наследству. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

«Наследственность моих детей я не предусматриваю, я думаю, что это не для нас. Наша передача власти прописана в конституции. До 2020 года я буду работать, а в 2020 году мы с вами встретимся», — приводит агентство его слова.

В сентябре старшая дочь Назарбаева Дарига Назарбаева была назначена депутатом сената парламента Казахстана. Его средняя дочь Динара Кулибаева совместно со своим супругом Тимуром Кулибаевым руководит вторым по размеру банком в стране, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Нурсултан Назарбаев впервые был избран президентом Казахстана 1 декабря 1991 года. В 1995 году по итогам референдума его полномочия были продлены до 2000 года. После этого Назарбаев дважды переизбирался. В 2007 году в конституцию Казахстана были внесены поправки, предоставляющие право президенту баллотироваться на пост неограниченное количество раз. Назарбаев вновь был избран главой государства в 2011 и в 2015 годах.