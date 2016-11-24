Набиуллина дала прогноз нефтяных цен на ближайшие два года

Цены на нефть в ближайшие два года будут колебаться в диапазоне $40–50 за баррель.

Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, отметив, что в своих прогнозах регулятор придерживается консервативного сценария.

Набиуллина подчеркнула, что весь 2016 год цены на нефть росли, но устойчивой тенденции нет.

При этом она добавила, что в ЦБ рассматривают и стрессовый сценарий, при котором нефтяные цены снизятся до $25 за баррель.

«Это маловероятный сценарий, но даже он не катастрофичный для России, хотя может привести к ослаблению рубля», — рассказала Набиуллина в интервью журналу Forbes.

По ее словам, в случае реализации такого прогноза, ЦБ будет дальше проводить жесткую денежно-кредитную политику с высокими ставками, «которая не всем нравится».