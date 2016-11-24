Миллер стал самым высокооплачиваемым топ-менеджером по версии Forbes

Издание Forbes составило пятый ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей российских компаний. Первую строчку списка, как и в прошлом году, занял председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер — его доходы достигли $17,7 млн.

Второе место занял президент «Роснефти» Игорь Сечин, заработавший $13 млн. На третьем — глава Сбербанка Герман Греф ($11 млн).

В десятку вошли также гендиректор ОК «Русал» Владислав Соловьев, гендиректор группы ОНЭКСИМ Дмитрий Разумов и др.

При этом рейтинг покинули бывший руководитель Банка Москвы Михаил Кузовлев, бывший глава РЖД Владимир Якунин, бывший руководитель «Русгидро» Евгений Дод и др.

Издание также отмечает, что суммарное вознаграждение всех участников рейтинга сократилось. Так, в прошлом году Миллер получил $27 млн.

Уточняется, что в процессе составления рейтинга Forbes учитывает такие виды вознаграждений топ-менеджеров, как зарплата и премия, выплаты на основе акций и бонусы.