Набиуллина: РФ остается страной с очень высокой инфляцией

Россия останется страной с очень высокой инфляцией, заняв 126 место среди 189 стран.

Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, если бы этот показатель сейчас был 4%, Россия всё равно оказалась бы страной с очень высокой инфляцией.

Глава ЦБ пояснила, почему российский регулятор выбрал ориентир именно в 4%.

«Многие страны с формирующимися экономиками, к которым относится Россия, выставляют ориентиры выше — 3–4%, иногда 5%», — сказала Набиуллина в интервью журналу Forbes.

Он отметила, что в странах, где формируются рынки, происходят масштабные структурные изменения: одни сектора растут быстрее, другие медленнее.

«Если общий индекс цен составляет 2%, в некоторых секторах цены всё равно растут быстрее, а в остальных даже может наблюдаться дефляция», — пояснила Набиуллина, подчеркнув, что массовая дефляция вредна для экономики, потому что снижает стимулы для инвестирования.

«Чтобы ее (дефляции) избежать в широком спектре секторов, уровень инфляции должен составлять около 4%», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что если раньше ориентиром для российской экономики служил стабильный валютный курс, то сейчас настало время сместить фокус на стабильно низкие инфляцию и процентные ставки.

«Экономике нужны новые якоря: стабильно низкая инфляция и низкие ставки. Гигантское преимущество стабильно низкой инфляции состоит в том, что она обеспечивает стабильно низкие процентные ставки для бизнеса и компании могут строить планы», — заявила Набиуллина.