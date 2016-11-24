В Брянске коммунальщики укладывают асфальт на лед

В Брянске дорожные рабочие асфальтируют ледяную улицу. Их удалось заснять прохожему, который подписал фотографию «добросовестные трудяги».

Напомним, что два дня назад губернатор Александр Богомаз запретил дорожные работы осенью и зимой. По его словам, нужно прекратить асфальтирование дворов, когда на улице уже мороз.

Однако как пояснили интернет-газете «Брянские новости» в администрации города, аварийные участки нуждаются в ремонте в любую погоду.