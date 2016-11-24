Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
24 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Собянин вручил премии «Крылья аиста» семьям с приемными детьми

Количество сирот, проживающих в московских интернатах, за шесть лет сократилось более чем в два раза

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии «Крылья аиста» семьям с приемными детьми. Торжественная церемония прошла в Государственном Кремлевском дворце. Премия присуждена в третий раз в восьми номинациях.

По словам мэра Москвы, в столице каждый год происходит много позитивных перемен, однако самое важное, на взгляд Собянина, то, что Москва становится немного добрее и отзывчивее на чужую боль и чужую беду. «Мы действительно вручаем самую добрую премию Москвы — «Крылья аиста». И отношение к проблеме сиротства является самым верным индикатором этих перемен», — приводятся в сообщении слова Собянина.

Собянин подчеркнул, что число сирот, проживающих в столичных в интернатах, за шесть лет сократилось более чем в два раза за счет устройства их в семьи, сообщает РИАМО.

«И еще один важный результат нашей с вами работы: уже много лет в столице снижается число брошенных малышей», — отметил мэр Москвы.

В этом году в семьи были устроены почти 1,5 тыс. детей, из них 160 инвалидов. А всего 15 тыс. московских семей приняли 19 тыс. детей, которые остались без попечения родителей. 

Позитивные перемены, по словам Собянина, происходят также благодаря разносторонней работе всех городских учреждений. Всех семейных трагедий власти не в состоянии предотвратить, но они смогли сократить число случаев лишения родительских прав в неблагополучных семьях.

Собянин выразил благодарность известным людям и журналистам за привлечение внимания общественности к проблемам детей-сирот, а также семьям усыновителей, специалистам социальных служб, волонтерам, гражданским активистам и педагогам.

Читайте далее в материале «Известий»:

Воспитательный момент

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Собянин вручил премии «Крылья аиста» семьям с приемными детьми

Количество сирот, проживающих в московских интернатах, за шесть лет сократилось более чем в два раза

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Наталия Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке