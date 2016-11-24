Мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии «Крылья аиста» семьям с приемными детьми. Торжественная церемония прошла в Государственном Кремлевском дворце. Премия присуждена в третий раз в восьми номинациях.



По словам мэра Москвы, в столице каждый год происходит много позитивных перемен, однако самое важное, на взгляд Собянина, то, что Москва становится немного добрее и отзывчивее на чужую боль и чужую беду. «Мы действительно вручаем самую добрую премию Москвы — «Крылья аиста». И отношение к проблеме сиротства является самым верным индикатором этих перемен», — приводятся в сообщении слова Собянина.



Собянин подчеркнул, что число сирот, проживающих в столичных в интернатах, за шесть лет сократилось более чем в два раза за счет устройства их в семьи, сообщает РИАМО.

«И еще один важный результат нашей с вами работы: уже много лет в столице снижается число брошенных малышей», — отметил мэр Москвы.



В этом году в семьи были устроены почти 1,5 тыс. детей, из них 160 инвалидов. А всего 15 тыс. московских семей приняли 19 тыс. детей, которые остались без попечения родителей.

Позитивные перемены, по словам Собянина, происходят также благодаря разносторонней работе всех городских учреждений. Всех семейных трагедий власти не в состоянии предотвратить, но они смогли сократить число случаев лишения родительских прав в неблагополучных семьях.

Собянин выразил благодарность известным людям и журналистам за привлечение внимания общественности к проблемам детей-сирот, а также семьям усыновителей, специалистам социальных служб, волонтерам, гражданским активистам и педагогам.

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