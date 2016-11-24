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Электрички на Киевском направлении МЖД задерживаются из-за задымления

В результате происшествия никто не пострадал

Электрички на Киевском направлении МЖД задерживаются из-за задымления, которое произошло в одном из вагонов электропоезда, следующего из Апрелевки в Москву.

«Сегодня в 06.48 мск локомотивная бригада пригородного электропоезда № 6506 сообщением Апрелевка–Москва при подъезде к станции Солнечная обнаружила задымление во втором вагоне», — сообщили телеканалу РЕН ТВ в управлении столичной магистрали.

В целях безопасности электричка была остановлена, пассажиров попросили освободить вагоны. В результате происшествия никто не пострадал. Задымление самостоятельно устранила локомотивная бригада поезда.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Электрички на Киевском направлении МЖД задерживаются из-за задымления

В результате происшествия никто не пострадал

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