Электрички на Киевском направлении МЖД задерживаются из-за задымления, которое произошло в одном из вагонов электропоезда, следующего из Апрелевки в Москву.

«Сегодня в 06.48 мск локомотивная бригада пригородного электропоезда № 6506 сообщением Апрелевка–Москва при подъезде к станции Солнечная обнаружила задымление во втором вагоне», — сообщили телеканалу РЕН ТВ в управлении столичной магистрали.

В целях безопасности электричка была остановлена, пассажиров попросили освободить вагоны. В результате происшествия никто не пострадал. Задымление самостоятельно устранила локомотивная бригада поезда.