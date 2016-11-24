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Два сотрудника ФСБ погибли во время спецоперации в Ингушетии

В ходе боестолкновения были уничтожены двое боевиков

Два спецназовца Федеральной службы безопасности (ФСБ) погибли в ходе боестолкновения в Назрани. Во время спецоперации были нейтрализованы двое боевиков.

Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, операция началась после того, как силовики получили информацию о том, что в домах на улицах Абадиева и Алиева засели несколько участников бандподполья, передает «РИА Новости».

По предварительным данным, ликвидированные боевики состояли в группировке, «совершавшей преступления террористической направленности на территории Северного Кавказа».

Пострадавших среди гражданского населения нет.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Два сотрудника ФСБ погибли во время спецоперации в Ингушетии

В ходе боестолкновения были уничтожены двое боевиков

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