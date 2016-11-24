Мощный взрыв прогремел на юге Турции в провинции Адана. В результате происшествия два человека погибли, ранен 21 человек, передает агентство DHA со ссылкой на источник в полиции.

По предварительным данным, в 07.45 по местному времени произошел взрыв заминированного автомобиля у здания губернатора в центре Аданы, пишет «Ридус».

Власти Турции подозревают в совершении теракта женщину. Однако пока неизвестно, находилась ли она в момент взрыва в машине или привела в действие взрывное устройство на расстоянии.

