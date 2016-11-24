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Мощный взрыв прогремел на юге Турции

В совершении теракта власти подозревают женщину

Мощный взрыв прогремел на юге Турции в провинции Адана. В результате происшествия два человека погибли, ранен 21 человек, передает агентство DHA со ссылкой на источник в полиции.

По предварительным данным, в 07.45 по местному времени произошел взрыв заминированного автомобиля у здания губернатора в центре Аданы, пишет «Ридус».

Власти Турции подозревают в совершении теракта женщину. Однако пока неизвестно, находилась ли она в момент взрыва в машине или привела в действие взрывное устройство на расстоянии.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Мощный взрыв прогремел на юге Турции

В совершении теракта власти подозревают женщину

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