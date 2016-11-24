Экс-офицера Черноморского флота задержали за шпионаж в пользу Украины

ФСБ задержала в Севастополе бывшего сотрудника штаба Черноморского флота, который, по данным следствия, собирал сведения о деятельности флота.

Задержание произошло 22 ноября.



Как сообщает пресс-служба ведомства, капитан второго ранга запаса Леонид Пархоменко по заданию главного управления разведки минобороны Украины собирал и передавал спецслужбе составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота.

По статье о государственной измене Пархоменко грозит до 20 лет лишения свободы.