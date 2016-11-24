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Экс-офицера Черноморского флота задержали за шпионаж в пользу Украины

По данным ФСБ, он собирал и передавал украинской спецслужбе секретные сведения о деятельности Черноморского флота

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

ФСБ задержала в Севастополе бывшего сотрудника штаба Черноморского флота, который, по данным следствия, собирал сведения о деятельности флота.

Задержание произошло 22 ноября.

Как сообщает пресс-служба ведомства, капитан второго ранга запаса Леонид Пархоменко по заданию главного управления разведки минобороны Украины собирал и передавал спецслужбе составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота.

По статье о государственной измене Пархоменко грозит до 20 лет лишения свободы.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Экс-офицера Черноморского флота задержали за шпионаж в пользу Украины

Экс-офицера Черноморского флота задержали за шпионаж в пользу УкраиныПо данным ФСБ, он собирал и передавал украинской спецслужбе секретные сведения о деятельности Черноморского флота

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