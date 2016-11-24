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Найденный в автобусе предмет оказался бутылкой с бензином и запалом

Устройство было спрятано под днище транспортного средства

После изучения подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство, найденного в междугороднем автобусе на Ореховом бульваре в Москве, сотрудники правоохранительтельных органов пришли к выводу, что это бутылка с зажигательной смесью и запалом. Об этом в ночь на четверг сообщил источник в столичных правоохранительных органах.

По предварительным данным, горючей жидкостью, залитой в спрятанную под днище автобуса бутылку, оказался бензин, сообщает «Русская планета». 

Напомним, накануне стало известно, что самодельную бомбу заложили в автобус, следующий по маршруту Новомосковск–Москва, в момент, когда он стоял у дома № 33 на Ореховом бульваре. Подозрительный предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, обнаружил водитель автобуса, который и обратился в полицию. На место прибыли саперы, которые обезвредили бомбу, а затем отправили ее на экспертизу.

Проверка по факту происшествия продолжается.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Найденный в автобусе предмет оказался бутылкой с бензином и запалом

Устройство было спрятано под днище транспортного средства

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