Обвиняемый в убийстве пилота российского Су-24 Челик не признал вины

Турецкий боевик Альпарслан Челик, которого обвиняют в убийстве пилота российского Су-24 Олега Пешкова, отрицает свою вину. Об этом сообщил его адвокат Мурат Остондаг.

В настоящий момент турецкая прокуратура продолжает расследование. Дело пока не передано в суд.

«Генпрокурор примет решение по преданию Челика суду или закрытию дела. Это зависит от оценки, которую даст генпрокурор», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Защитник также заявил, что Челик не убивал российского летчика, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Напомним, 24 ноября 2015 года турецкий истребитель сбил в Сирии российский Су-24. В результате инцидента погиб командир судна Олег Пешков, который после катапультирования был расстрелян с земли. Штурману Константину Мурахтину удалось спастись.

В конце июня 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в Москву послание, в котором извинился за произошедшее и выразил заинтересованность в налаживании отношений между государствами.