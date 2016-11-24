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Обвиняемый в убийстве пилота российского Су-24 Челик не признал вины

Адвокат боевика заявил, что его подзащитный не убивал Олега Пешкова

Турецкий боевик Альпарслан Челик, которого обвиняют в убийстве пилота российского Су-24 Олега Пешкова, отрицает свою вину. Об этом сообщил его адвокат Мурат Остондаг.

В настоящий момент турецкая прокуратура продолжает расследование. Дело пока не передано в суд.

«Генпрокурор примет решение по преданию Челика суду или закрытию дела. Это зависит от оценки, которую даст генпрокурор», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Защитник также заявил, что Челик не убивал российского летчика, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Напомним, 24 ноября 2015 года турецкий истребитель сбил в Сирии российский Су-24. В результате инцидента погиб командир судна Олег Пешков, который после катапультирования был расстрелян с земли. Штурману Константину Мурахтину удалось спастись.

В конце июня 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в Москву послание, в котором извинился за произошедшее и выразил заинтересованность в налаживании отношений между государствами.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Обвиняемый в убийстве пилота российского Су-24 Челик не признал вины

Адвокат боевика заявил, что его подзащитный не убивал Олега Пешкова

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