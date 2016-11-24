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В Брянской области станет проще получить разрешение на новостройки

Сокращаются сроки выдачи разрешительных документов

В Брянской области будет упрощена процедура получения разрешительной документации на строительство многоквартирных домов. Решение принял губернатор Александр Богомаз, сообщает ресурс NASHBRYANSK со ссылкой на областную администрацию.

В частности, время прохождения процедур будет уменьшено до 110 дней. Сейчас на это отводится 400 дней. Сокращаются и сроки получения разрешительных заключений при согласовании технических условий и проектного плана.

«Почему предприниматель должен ждать по нескольку месяцев положительного заключения? Сейчас все необходимые данные есть в базе. Сразу видно, где рядом со строящимся объектом находятся коммуникации. Зачастую бумаги просто лежат, а мелкие чиновники затягивают работу»,— сказал губернатор.

В ближайшее время будет создана рабочая группа, в которую войдут представители правительства области, законодательной власти, сотрудники ведомственных департаментов. Они должны будут провести анализ, в каких сферах можно сократить время получения разрешительных документов.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

В Брянской области станет проще получить разрешение на новостройки

Сокращаются сроки выдачи разрешительных документов

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