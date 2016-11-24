В Брянской области станет проще получить разрешение на новостройки

В Брянской области будет упрощена процедура получения разрешительной документации на строительство многоквартирных домов. Решение принял губернатор Александр Богомаз, сообщает ресурс NASHBRYANSK со ссылкой на областную администрацию.

В частности, время прохождения процедур будет уменьшено до 110 дней. Сейчас на это отводится 400 дней. Сокращаются и сроки получения разрешительных заключений при согласовании технических условий и проектного плана.

«Почему предприниматель должен ждать по нескольку месяцев положительного заключения? Сейчас все необходимые данные есть в базе. Сразу видно, где рядом со строящимся объектом находятся коммуникации. Зачастую бумаги просто лежат, а мелкие чиновники затягивают работу»,— сказал губернатор.



В ближайшее время будет создана рабочая группа, в которую войдут представители правительства области, законодательной власти, сотрудники ведомственных департаментов. Они должны будут провести анализ, в каких сферах можно сократить время получения разрешительных документов.