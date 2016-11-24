Россиянин погиб на мексиканском курорте Канкун

Российский турист погиб на мексиканском курорте Канкун, трагедия произошла в среду, 23 ноября.

Прибывший на отдых мужчина с супругой и двумя детьми, имеющими гражданство США, утонул в океане. У погибшего была страховка, его тело будет передано в Россию в ближайшее время, сообщает «Свободная пресса».

Информацию о гибели мужчины подтвердил консул РФ в Мехико Дмитрий Болбот.

«Почетный консул России в Канкуне в курсе ситуации, мы держим этот вопрос под контролем», — сказал он.