Медведь растерзал 77-летнюю пенсионерку под Сочи

Медведь напал на 77-летнюю пенсионерку в пригороде Сочи. В результате нападения женщина погибла.

Инцидент произошел в селе Ордынка-1, недалеко от одного из домовладений по улице Тополиной, передает ТАСС.

Сообщение жителя села о том, что он нашел тело соседки, поступило в полицию и скорую помощь утром в среду.



Криминалисты, прибывшие на место трагедии, обнаружили тело пенсионерки, которое было растерзано. Также на месте нашли шерсть животного и следы волочения.



По предварительной информации, женщина стала жертвой дикого зверя, скорее всего, медведя.



Причину смерти устанавливают судмедэксперты. По факту произошедшего проводится проверка, сообщает РЕН ТВ.