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Медведь растерзал 77-летнюю пенсионерку под Сочи

Проводится проверка по факту гибели женщины

Медведь напал на 77-летнюю пенсионерку в пригороде Сочи. В результате нападения женщина погибла. 

Инцидент произошел в селе Ордынка-1, недалеко от одного из домовладений по улице Тополиной, передает ТАСС.

Сообщение жителя села о том, что он нашел тело соседки, поступило в полицию и скорую помощь утром в среду.

Криминалисты, прибывшие на место трагедии, обнаружили тело пенсионерки, которое было растерзано. Также на месте нашли шерсть животного и следы волочения.

По предварительной информации, женщина стала жертвой дикого зверя, скорее всего, медведя.

Причину смерти устанавливают судмедэксперты. По факту произошедшего проводится проверка, сообщает РЕН ТВ

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Медведь растерзал 77-летнюю пенсионерку под Сочи

Проводится проверка по факту гибели женщины

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