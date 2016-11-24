«Адмирал Кулаков» спас украинских рыбаков в Средиземном море

Судно двое суток находилось в дрейфе
Фото: РИА Новости/Dover-Marina.com
Российский военный корабль «Адмирал Кулаков» спас экипаж украинского рыболовецкого судна в Средиземном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Сегодня в 8.20 мск выполняющий задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море большой противолодочный корабль Северного флота «Адмирал Кулаков» получил сигнал бедствия от украинского рыболовецкого судна «097» (порт приписки порт Мариуполь)», — говорится в сообщении пресс-службе ведомства.
Уточняется, что на борту находились семь человек, включая двоих пострадавших. Все они являются гражданами Украины.
В 9.45 мск российский корабль подошел к украинскому судну, группа моряков и медиков высадилась на борт. В настоящий момент потерпевшим оказывается медицинская помощь, российские моряки определяют необходимость эвакуации команды и возможность восстановления хода корабля или его буксировки.
Украинское судно потеряло ход 21 ноября и двое суток находилось в дрейфе.
Проведение спасательной операции осложнено волнением моря в 4 бала, шквалистым ветром и грозой.