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«Адмирал Кулаков» спас украинских рыбаков в Средиземном море

Судно двое суток находилось в дрейфе

Фото: РИА Новости/Dover-Marina.com

Российский военный корабль «Адмирал Кулаков» спас экипаж украинского рыболовецкого судна в Средиземном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Сегодня в 8.20 мск выполняющий задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море большой противолодочный корабль Северного флота «Адмирал Кулаков» получил сигнал бедствия от украинского рыболовецкого судна «097» (порт приписки порт Мариуполь)», — говорится в сообщении пресс-службе ведомства.

Уточняется, что на борту находились семь человек, включая двоих пострадавших. Все они являются гражданами Украины.

В 9.45 мск российский корабль подошел к украинскому судну, группа моряков и медиков высадилась на борт. В настоящий момент потерпевшим оказывается медицинская помощь, российские моряки определяют необходимость эвакуации команды и возможность восстановления хода корабля или его буксировки.

Украинское судно потеряло ход 21 ноября и двое суток находилось в дрейфе.

Проведение спасательной операции осложнено волнением моря в 4 бала, шквалистым ветром и грозой.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

«Адмирал Кулаков» спас украинских рыбаков в Средиземном море

«Адмирал Кулаков» спас украинских рыбаков в Средиземном мореСудно двое суток находилось в дрейфе

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