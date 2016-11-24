«Русиано» станет брендом

Роспатент получил несколько заявок на регистрацию товарного знака «Русиано». Об этом сообщают ряд СМИ.

По данным телеканала «Звезда», документы подали столичные ООО «ФэшнТВ» и ООО «Айпэкс групп», рекламная компания ООО «Трц Сервис» из Екатеринбурга. Кроме того, заявку на регистрацию «Русиано» в качестве индивидуального предпринимателя подал 29-летний юрист из Санкт-Петербурга.

Сообщается, что заявки в Роспатент поступили для регистрации не только бренда «Русиано», но и Rusiano, «Руссиано» и Russiano, «Руссианская» и Russianskaya.

Напомним, впервые упоминание слова «Русиано» прозвучало из уст премьер-министра РФ Дмитрия Медведева во время заседания Евразийского межправительственного совета. Тогда глава правительства в шутку предложил переименовать кофе американо в русиано. Премьер-министр заявил, что название кофе «американо» звучит неполиткорректно.