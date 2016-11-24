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«Русиано» станет брендом

Зарегистрировать новый товарный знак решили несколько компаний

Роспатент получил несколько заявок на регистрацию товарного знака «Русиано». Об этом сообщают ряд СМИ.

По данным телеканала «Звезда», документы подали столичные ООО «ФэшнТВ» и ООО «Айпэкс групп», рекламная компания ООО «Трц Сервис» из Екатеринбурга. Кроме того, заявку на регистрацию «Русиано» в качестве индивидуального предпринимателя подал 29-летний юрист из Санкт-Петербурга.

Сообщается, что заявки в Роспатент поступили для регистрации не только бренда «Русиано», но и Rusiano, «Руссиано» и Russiano, «Руссианская» и Russianskaya.

Напомним, впервые упоминание слова «Русиано» прозвучало из уст премьер-министра РФ Дмитрия Медведева во время заседания Евразийского межправительственного совета. Тогда глава правительства в шутку предложил переименовать кофе американо в русиано. Премьер-министр заявил, что название кофе «американо» звучит неполиткорректно.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

«Русиано» станет брендом

Зарегистрировать новый товарный знак решили несколько компаний

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