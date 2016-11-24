Полиция проводит проверку по факту сожжения флага Украины на Арбате

Московские полицейские проводят проверку по факту сожжения украинского флага у Национального культурного центра Украины в центре столицы.



«По данному факту проводится проверка по статьям 144, 145 УПК РФ», — передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой источник в правоохранительных органах.



Оперативники уже приступили к изучению записей с камер видеонаблюдения.



Накануне у здания Национального культурного центра Украины по адресу улица Арбат, д. 9, стр. 1, активисты не зарегистрированной организации «Другая Россия» проводили акцию против действий украинских силовиков в Донбассе.

В результате акции был сожжен украинский флаг и заблокирован вход в здание центра.

Украинское внешнеполитическое ведомство выразило протест российской стороне в связи со случившимся.



Напомним, на прошлой неделе польские националисты под крики «Бог, честь и Отечество» сожгли флаг Украины во время марша, посвященного Дню независимости республики.

