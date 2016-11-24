Заморозка добычи нефти в РФ будет означать снижение от плана 2017 года

Россия может сократить добычу на 200–300 тыс. барр. в сутки от плана 2017 года.

Об этом сообщил глава Минэнерго Александр Новак.

По словам министра, позиция России по этому вопросу не менялась.

«Мы готовы на достигнутом уровне заморозить добычу. Для нас это является достаточно сложной и жесткой ситуацией, потому что у нас в соответствии с планами рост добычи в следующем году», — цитирует Новака Bloomberg.

Министр отметил, что переговоры с ОПЕК о снижении уровня добычи нефти носят позитивный характер, диалог с Саудовской Аравией — «конструктивный».

По его словам, позиции сторон перед переговорами с ОПЕК близки.