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Боец Александр Емельяненко сегодня будет отпущен из колонии

Воронежский областной суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции о замене ему реального срока на два года исправительных работ

Воронежский областной суд не удовлетворил жалобу прокуратуры на постановление Борисоглебского городского суда об освобождении бойца Александра Емельяненко из колонии. Как сообщает РИА «Воронеж», таким образом, оставлено в силе решение о замене бойцу реального срока на 2 года исправительных работ. Емельяненко будет исправляться по месту работы с удержанием 10% заработка в доход государства.

Осужденного отпустят из колонии уже сегодня, поскольку решение о замене наказания вступило в законную силу сразу после оглашения, пояснили агентству в пресс-службе суда.

Напомним, бойца Александра Емельяненко приговорили к 4,5 года тюремного заключения по обвинению в насилии над домработницей и кражи у нее паспорта.

Емельяненко является чемпионом мира и Европы по боевому самбо. В 2010 году он стал обладателем чемпионского титула в тяжелой весовой категории.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Боец Александр Емельяненко сегодня будет отпущен из колонии

Воронежский областной суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции о замене ему реального срока на два года исправительных работ

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