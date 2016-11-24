Чистая прибыль «Газпром нефти» выросла на 12,7%

Чистая прибыль «Газпром нефти» за девять месяцев 2016 года составила 147,5 млрд рублей, что на 12,7% выше показателя прошлого года, говорится в отчете компании по МСФО.

Выручка компании за январь — сентябрь 2016 года осталась на уровне предыдущего года — 1,111 трлн рублей.

Чистая прибыль в III квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла в три раза — до 57,085 млрд рублей. Выручка компании в III квартале увеличилась на 6,4% — 409,445 млрд рублей.

По итогам девяти месяцев «Газпром нефть» нарастила добычу углеводородов на 8,1% к аналогичному периоду прошлого года — до 63,52 млн т нефтяного эквивалента.



Компания объясняет увеличение добычи ее ростом на Новопортовском и Приразломном месторождениях, на месторождениях «СеверЭнергии»(Арктикгаз), ростом добычи в Ираке, а также консолидацией 50% объемов добычи «Нортгаза».

Общий объем переработки на НПЗ «Газпром нефти» и перерабатывающих активах совместных предприятий по итогам девяти месяцев составил 31,21 млн т сырья. В компании считают, что переработанный объем был оптимален в условиях сложившегося уровня спроса и ценовой конъюнктуры на нефть и нефтепродукты.

Несмотря на отрицательную динамику на рынке нефтепродуктов, «Газпром нефть» на 3,4% увеличила объемы реализации топлив через собственную розничную сеть. Компания реализовала через сеть АЗС 7,66 млн т нефтепродуктов.