Мужская сборная России по керлингу впервые вышла в полуфинал чемпионата Европы. Российская команда обыграла сборную Шотландии со счетом 8:6.

В составе сборной России выступают Алексей Тимофеев (скип), Алексей Стукальский, Артур Али, Тимур Гаджиханов и Артур Ражабов. После девяти игр в активе сборной России шесть побед и три поражения. Команда Тимофеева заняла третье место в группе и впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата Европы, передает «Спорт-Экспресс».

В полуфинале сборная России сыграет против сборной Швеции. В другом полуфинале встретятся сборные Норвегии и Швейцарии.

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