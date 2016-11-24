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Володина выдвинули на пост главы ассамблеи ОДКБ

Решение о выдвижении было принято единогласно

Совет Парламентской ассамблеи ОДКБ рекомендовал спикера Госдумы Вячеслава Володина на пост председателя Парламентской ассамблеи организации. Об этом на заседании Совета ПА ОДКБ сообщил вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.

«Решение было принято единогласно», — приводят слова Воробьева Дни.Ру.

Выборы председателя парламентской ассамблеи ОДКБ пройдут сегодня в Санкт-Петербурге. Спикер Госдумы проведет ряд двусторонних встреч с главами парламентских делегаций.

В повестку дня пленарного заседания ПА ОДКБ включены вопросы организационного и законодательного характера. ​Среди тем — обсуждение модельного закона «О противодействии незаконному присвоению прав на владение и управление юридическим лицом и (или) его активами», а также вопросы совершенствования национального законодательства в сфере пенсионного обеспечения трудовых мигрантов и борьбы с торговлей людьми.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Володина выдвинули на пост главы ассамблеи ОДКБ

Решение о выдвижении было принято единогласно

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