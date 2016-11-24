Володина выдвинули на пост главы ассамблеи ОДКБ

Совет Парламентской ассамблеи ОДКБ рекомендовал спикера Госдумы Вячеслава Володина на пост председателя Парламентской ассамблеи организации. Об этом на заседании Совета ПА ОДКБ сообщил вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.

«Решение было принято единогласно», — приводят слова Воробьева Дни.Ру.

Выборы председателя парламентской ассамблеи ОДКБ пройдут сегодня в Санкт-Петербурге. Спикер Госдумы проведет ряд двусторонних встреч с главами парламентских делегаций.



В повестку дня пленарного заседания ПА ОДКБ включены вопросы организационного и законодательного характера. ​Среди тем — обсуждение модельного закона «О противодействии незаконному присвоению прав на владение и управление юридическим лицом и (или) его активами», а также вопросы совершенствования национального законодательства в сфере пенсионного обеспечения трудовых мигрантов и борьбы с торговлей людьми.