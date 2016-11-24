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Два самолета чуть не столкнулись в небе над Москвой

Falcon и Airbus A320 прошли на расстоянии 350 м друг от друга

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Бизнес-джет Falcon и следовавший рейсом из Анкары пассажирский Airbus A320 опасно сблизились в небе в окрестностях Москвы.

Накануне вечером экипаж частного самолета, находившегося на высоте 11,3 тыс. м, сообщил о срабатывании предупреждающих систем из-за сближения с находившимся на 350 м ниже аэробусом, сообщает РЕН ТВ.

В итоге самолеты благополучно разошлись по своим курсам. После инцидента проводится разбирательство.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Два самолета чуть не столкнулись в небе над Москвой

Два самолета чуть не столкнулись в небе над МосквойFalcon и Airbus A320 прошли на расстоянии 350 м друг от друга

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