Два самолета чуть не столкнулись в небе над Москвой

Бизнес-джет Falcon и следовавший рейсом из Анкары пассажирский Airbus A320 опасно сблизились в небе в окрестностях Москвы.

Накануне вечером экипаж частного самолета, находившегося на высоте 11,3 тыс. м, сообщил о срабатывании предупреждающих систем из-за сближения с находившимся на 350 м ниже аэробусом, сообщает РЕН ТВ.

В итоге самолеты благополучно разошлись по своим курсам. После инцидента проводится разбирательство.