Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет на текущий год

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет на 2016 год.



Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Согласно изменениям в бюджете, дефицит вырос до 3,7% ВВП (3 трлн рублей). Расходы бюджета увеличены на 304 млрд рублей — до 16,4 трлн рублей, доходы сокращены на 370 млрд рублей, до 13,4 трлн.



В документе говорится, что внутреннее финансирование дефицита возрастет до 3,04 трлн рублей, до 500 млрд увеличится объем внутренних займов. При этом, поправок не коснулся порядок использования денежных средств Резервного фонда — из него будет покрыта часть дефицита на сумму в 2,136 трлн рублей.



Один из основных показателей бюджета — цена нефти — был снижен с $50 за баррель до $41. Показатель инфляции уменьшается с 6,4% до 5,8%.

Закон был принят Госдумой в третьем чтении на заседании 9 ноября, одобрен Советом Федерации 16 ноября.



Прогноз дефицита бюджета по итогам 2016 года увеличивался неоднократно. В первоначальном варианте он планировался на уровне всего 0,6% ВВП. В законе от 14 декабря фигурировал уже другой показатель — 3%. В этих рамках Минфин просил удержаться президент Владимир Путин. В поправках, которые на этой неделе поступили в Госдуму, дефицит предусматривается уже на уровне 3,7% ВВП, что является самым высоким показателем с кризиса 2008–2009 годов, когда дефицит бюджета достигал практически 6%.