Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
24 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет на текущий год

Дефицит бюджета увеличен до 3,7% ВВП или 3 трлн рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет на 2016 год.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно изменениям в бюджете, дефицит вырос до 3,7% ВВП (3 трлн рублей). Расходы бюджета увеличены на 304 млрд рублей — до 16,4 трлн рублей, доходы сокращены на 370 млрд рублей, до 13,4 трлн.

В документе говорится, что внутреннее финансирование дефицита возрастет до 3,04 трлн рублей, до 500 млрд увеличится объем внутренних займов. При этом, поправок не коснулся порядок использования денежных средств Резервного фонда — из него будет покрыта часть дефицита на сумму в 2,136 трлн рублей. 

Один из основных показателей бюджета — цена нефти — был снижен с $50 за баррель до $41. Показатель инфляции уменьшается с 6,4% до 5,8%.

Закон был принят Госдумой в третьем чтении на заседании 9 ноября, одобрен Советом Федерации 16 ноября.

Прогноз дефицита бюджета по итогам 2016 года увеличивался неоднократно. В первоначальном варианте он планировался на уровне всего 0,6% ВВП. В законе от 14 декабря фигурировал уже другой показатель — 3%. В этих рамках Минфин просил удержаться президент Владимир Путин. В поправках, которые на этой неделе поступили в Госдуму, дефицит предусматривается уже на уровне 3,7% ВВП, что является самым высоким показателем с кризиса 2008–2009 годов, когда дефицит бюджета достигал практически 6%. 

Читайте также:

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет на текущий год

Дефицит бюджета увеличен до 3,7% ВВП или 3 трлн рублей

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения

Мнение

Наталия Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке