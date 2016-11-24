«Роснефть» планирует привлечь свыше 1,07 трлн рублей

Совет директоров «Роснефти» утвердил программу биржевых облигаций на сумму до 1,071 трлн рублей.

Срок погашения облигаций — 10 лет с даты начала размещения выпуска. Бумаги размещаются по открытой подписке.

«Данная программа является рамочным инструментом, наличие которого дает компании возможность на основании отдельно принимаемых решений корпоративных органов управления осуществлять размещения биржевых облигаций», — цитирует «РИА Новости» официального представителя «Роснефти».

По его словам, средства от размещении выпусков облигаций направят на финансирование зарубежных проектов «Роснефти», программы инвестиций в новые добывающие активы компании, а также плановое рефинансирование привлеченных ранее кредитов и облигационных займов.