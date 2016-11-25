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Паралимпийский комитет России требует гарантий от МПК

Представители ПКР готовы выполнить условия восстановления членства в Международном паралимпийском комитете только в случае допуска российских спортсменов до Паралимпиады-2018

Фото: TASS/AP/Leo Correa

21 ноября Международный паралимпийский комитет (МПК) направил в Паралимпийский комитет России (ПКР) критерии восстановления членства в своих рядах. Президент МПК Филипп Крейвен подчеркнул, что для скорейшего выполнения этой задачи организация ждет тесного сотрудничества с российской стороной, а также назвал ПКР важной частью паралимпийского движения. Однако российская сторона посчитала предоставленные критерии довольно размытыми и не совсем понятными. А вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко, курирующий вопросы спорта, туризма и молодежной политики, и вовсе назвал их неадекватными.

По информации «Известий», в течение ближайших недель состоится встреча представителей МПК и ПКР, на которой стороны подробно обсудят присланные критерии. Представители международной организации разъяснят каждый пункт из предоставленного списка требований и предложат свои варианты их выполнения.

 В российском Паралимпийском комитете критерии восстановления членства в системе МПК, присланные коллегами из международной организации, вызвали неоднозначную реакцию,  рассказал «Известиям» высокопоставленный источник в ПКР.  Пока из этого документа не совсем понятно, какие конкретно шаги необходимо предпринять для выполнения всех требований МПК. Некоторые критерии в ПКР вовсе считают необоснованными и с ними не согласны. В Паралимпийском комитете рассчитывают на личную встречу с представителями МПК, в ходе которой стороны смогут подробно обсудить вопрос восстановления членства в международной системе. Она должна состояться в течение ближайших двух-трех недель.

Так, например, МПК обязал ПКР выплачивать по €250 тыс. за каждый год отстранения, а также по €125 тыс. в течение трех лет после восстановления членства в системе международной организации. Помимо этого, предоставленный список критериев содержит требование исключить из руководящих органов Паралимпийского комитета России представителей государственной власти.

Вице-президент организации, депутат Госдумы РФ Олег Смолин подтвердил «Известиям», что встреча представителей МПК и ПКР действительно планируется, а также назвал критерии восстановления членства в международной системе абсурдными.

 Некоторые критерии восстановления статуса ПКР в системе МПК иначе как абсурдными назвать нельзя,  заявил «Известиям» Олег Смолин.  Складывается впечатление, что наши коллеги из международной организации хотят поторговаться и на этом как следует заработать. К примеру, нам предлагают создать депозитный фонд в объеме €500 тыс., но, как выясняется, это только начало. Дальше они хотят за наш счет либо приезжать к нам, либо вызывать нас к себе, чтобы учить нас, как правильно жить. Также МПК говорит, что в ПКР не должно быть правительственных чиновников. Этот критерий нуждается в уточнении  остается непонятным, относят ли они к этой категории парламентариев. Если дело упирается в то, что, к примеру, я, имея должность в ПКР, являюсь также депутатом Государственной думы, то ради допуска российских спортсменов к Паралимпиаде-2018 я готов отказаться от должности вице-президента организации. Но хочется отметить, что абсурдно думать, что я или Владимир Лукин (член Совета Федерации и президент ПКР), или Рима Баталова (депутат Госдумы РФ и вице-президент ПКР), или Михаил Терентьев (депутат Госдумы РФ и член исполкома ПКР) будем заниматься такими вещами, как подмена баночек с анализами спортсменов. Это полный бред. Довольно любопытен также пункт, в котором говорится, что критерии могут меняться в процессе дальнейшей работы. То есть предлагается менять правила игры по ходу самой игры. Так или иначе, многие из присланных критериев нуждаются в уточнениях. Мы рассчитываем в ближайшее время вступить в диалог с МПК на предмет подробного обсуждения присланных требований и возможности их смягчения. Предполагается личная встреча с представителями международной организации.

Также Олег Смолин назвал главное условие, при котором российская сторона готова выполнить требования МПК.

 Для нас самое важное  это предоставление гарантий от Международного паралимпийского комитета,  продолжил вице-президент ПКР.  Гарантий того, что в случае выполнения всех критериев российские спортсмены действительно будут допущены до Паралимпиады-2018 в Южной Корее. Будем вести переговоры с коллегами из МПК и попытаемся получить эти самые гарантии  только в этом случае имеет смысл продолжать диалог. Права человека превыше всего. Если будут гарантированы права наших паралимпийцев, то есть смысл подписывать какие-то унизительные условия. Хочу добавить  по нашей информации, в Международном олимпийском комитете (МОК) не очень довольны действиями МПК в отношении России. А поскольку МОК  главный спонсор МПК, то мы надеемся, что рано или поздно ситуация нормализуется.

За комментариями «Известия» обратились и в Международный паралимпийский комитет, представитель которого также подтвердил намерения сторон провести встречу и обсудить список критериев восстановления статуса ПКР в международной системе.

 Критерии, присланные ПКР в начале недели, доступны для просмотра любому желающему на нашем сайте, и, конечно, из-за использования в них профессиональной терминологии не каждый сможет их полностью понять,  рассказал «Известиям» пресс-секретарь МПК Крейг Спенс.  Однако они должны быть абсолютно понятны людям с опытом работы в области борьбы с допингом. Мы надеемся встретиться с представителями ПКР в ближайшее время, чтобы обосновать каждый пункт из списка требований и избежать каких-либо недоразумений и путаницы.

Напомним, 7 августа 2016 года Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России, что стало причиной недопуска всех российских спортсменов до Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение Международного комитета, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

Приостановление членства ПКР в международной системе означает, что наши спортсмены не имеют права выступать на следующих Паралимпийских играх, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Паралимпийский комитет России требует гарантий от МПК

Паралимпийский комитет России требует гарантий от МПКПредставители ПКР готовы выполнить условия восстановления членства в Международном паралимпийском комитете только в случае допуска российских спортсменов до Паралимпиады-2018

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