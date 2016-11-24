Певца Глызина экстренно госпитализировали из-за низкого давления

Российский певец и композитор Алексей Глызин госпитализирован в Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ).



Как сообщает агентство ТАСС, у 62-летнего артиста зафиксировано резкое падение давления.

«Он пока не ходячий, но состояние у него стабильное. Он лежит в отдельной палате интенсивной терапии, но общаться с ним пока нельзя», — сказал лечащий врач певца Иосиф Бейзеров.



Он отметил, что в минувшие выходные Глызин уже жаловался на пониженное давление.



Алексей Глызин — советский и российский эстрадный певец и актер, заслуженный артист России (2006). Выступал в составах ВИА «Добры молодцы», ВИА «Самоцветы», ВИА «Рецитал», ВИА «Ритм», который аккомпанировал Алее Пугачевой, а также в ансамбле «Веселые ребята».