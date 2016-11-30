«Землетрясение» в кино и наяву

Фильм-катастрофа «Землетрясение» привлек внимание кинообщественности из-за скандала вокруг своего выдвижения на «Оскар». Лента должна была представлять Армению, но не была допущена к соревнованию из-за «национального вопроса»: как следует из пояснения оскаровского комитета, обладателей российского гражданства среди актеров оказалось больше, чем жителей закавказской республики.



Впрочем, оценить художественные достоинства ленты Сарика Андреасяна это не мешает. Режиссер, известный благодаря комедиям, смог соединить в новой картине масштабные постановочные съемки с крепкой драматической основой.

Сюжет базируется на реальных событиях 7 декабря 1988 года. Тогда в Армении произошло землетрясение, почти до основания разрушившее более 300 населенных пунктов. Почти сразу же в пострадавшие районы стала прибывать помощь из уцелевших городов, а потом со всего СССР и даже из других стран.



Фото предоставлено кинокомпанией МАРС МЕДИА Энтертейнмент

Главную мужскую роль играет Виктор Степанян («Все о мужчинах»). Его герой — молодой парень, уцелевший среди разрушений и пытающийся спасти из-под завалов свою любимую.



Фото предоставлено кинокомпанией МАРС МЕДИА Энтертейнмент

Яркие образы создали Михаил Погосян и маленький Даниил Изотов. Погосян появляется в образе ворчливого деда, отказывающегося простить блудную дочь. Даниил — ребенка, потерявшего родителей (их играют Константин Лавроненко и Мария Миронова). Когда старик и дитя вместе появляются в кадре, невозможно сдержать слезы.



Фото предоставлено кинокомпанией МАРС МЕДИА Энтертейнмент

Среди исполнителей главных ролей есть и очевидец тех трагических событий. Грант Тохатян был одним из добровольцев, приехавших разбирать завалы. Актер до сих пор не может спокойно вспоминать те события. По его словам, несмотря на желание помочь, он не смог найти в себе душевных сил пойти разбирать развалины школы — слишком страшное зрелище ожидало там спасателей. А ведь эта сцена тоже есть в картине...

Сам момент землетрясения выглядит в картине очень убедительно. Многочисленные ракурсы позволяет зрителю ощутить себя внутри катастрофы — в разрушающемся доме, на городских улицах, а также с высоты самолета — глазами героя Лавроненко, возвращающегося в Ленинакан после долгого отсутствия. Город внизу внезапно проседает, земля идет трещинами, и дома складываются, словно сделаны из картона.

Фото предоставлено кинокомпанией МАРС МЕДИА Энтертейнмент

Однако если с эффектными разрушениями, кастингом и драматическими моментами в «Землетрясении» всё хорошо, то к сюжету всё же есть претензии. Некоторые линии выглядят надуманными, а финал смущает нарочитой моралью о дружбе народов и всепрощении. Куда больше пафосного завершения в «Землетрясении» впечатляют титры, в которых актеры появляются рядом со своими прототипами...