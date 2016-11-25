Мэтт Митрион: «Хочу нокаутировать Емельяненко!»

18 февраля в калифорнийском городе Сан-Хосе состоится дебютный поединок легендарного российского тяжеловеса Федора Емельяненко в американском промоушене Bellator. Соперником нашего спортсмена станет 38-летний американец Мэтт Митрион.

Корреспондент «Известий» Азамат Бостанов пообщался с оппонентом «Последнего императора» и узнал его мнение о Федоре, а также расспросил о подготовке к поединку и ожиданиях от боя.

— Мэтт, вы пришли в ММА из американского футбола. Дебют в клетке в 29 лет — не поздно?

— Во-первых, я начал заниматься боями без правил намного раньше. Мне всегда нравился этот вид спорта. К тому же я пришел в ММА из американского футбола — у меня была отличная физическая база. Поверьте мне на слово, нагрузки в NFL (Национальная футбольная лига) порой бывают тяжелее, чем в том же UFC, — это контактный вид спорта, подразумевающий много борьбы и столкновений. Так что я не был просто парнем с улицы, который захотел выступать в боях, — я целенаправленно шел к этому.

— Вы выступали в UFC — самом крупном мировом промоушене. Не считаете переход в Bellator шагом назад?

— Нет, я абсолютно не согласен с таким мнением. Когда я пришел сюда из UFC, мне пообещали, что предоставят кого-то из списка спортсменов, в боях с которыми я был заинтересован, — я был уверен, что моим оппонентом будет Квинтон Джексон. Но когда мне сообщили, что я выйду в ринг с Федором Емельяненко, я просто опешил — это огромная честь для меня, и я благодарен Bellator за возможность сразиться с таким человеком.

— «Дуэль взглядов» прошла довольно мирно — без скандалов и эксцессов...

— Ребята, вы в своем уме? Кто я такой, чтобы устраивать скандалы с Федором?! Это великий боец, с ним связана целая эпоха ММА, он был лучшим на протяжении долгих лет. И вы хотите, чтобы я оскорблял этого человека? У меня есть уважение к Емельяненко. Всей своей карьерой он заслужил того, чтобы никто не смел его оскорблять. Знаете, когда он вышел на «дуэль взглядов» в своем знаменитом полосатом свитере, «великом свитере абсолютной победы», на меня накатила волна воспоминаний — я ведь следил за всеми боями Федора. И тут он вновь выходит в этой знаменитой кофте! Только уже против меня!

— Каковы ваши ожидания от предстоящего поединка?

— Я пришел в Bellator с той же целью, что и Федор, — выходить в клетку и побеждать. Я уже провел два поединка в этой организации — против Оли Томпсона и Карла Семанутафа — и в обоих одержал победу. Знаю, что и Емельяненко после возвращения на ринг также победил двух своих оппонентов. Одному из нас придется прервать свою победную серию. Сделаю всё возможное, чтобы это был не я.

— На вашем счету 11 побед в профессиональной карьере, при этом 10 из них — нокаутом. Бой с Федором тоже планируете закончить досрочно?

— Конечно, мне бы хотелось нокаутировать Емельяненко! Но, признаться честно, я не расстроюсь и победой болевым приемом или по решению судей. Выиграть у самого Емельяненко — шанс всей жизни.

— В СМИ появилась информация, что в данный момент вы не в форме и злоупотребляете алкоголем...

— Это не так. Да, я не выступал с середины июля этого года, но я всегда поддерживаю себя в форме, тренируюсь каждый день. Что касается алкоголя — я не пью постоянно, но иногда позволяю себе расслабиться. Не вижу в этом ничего страшного.

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