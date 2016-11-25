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Мэтт Митрион: «Хочу нокаутировать Емельяненко!»

Ближайший соперник «Последнего императора» в Bellator заявил о намерении закончить бой с легендарным российским тяжеловесом досрочно

Фото: facebook.com/ Matt Mitrione

18 февраля в калифорнийском городе Сан-Хосе состоится дебютный поединок легендарного российского тяжеловеса Федора Емельяненко в американском промоушене Bellator. Соперником нашего спортсмена станет 38-летний американец Мэтт Митрион.

Корреспондент «Известий» Азамат Бостанов пообщался с оппонентом «Последнего императора» и узнал его мнение о Федоре, а также расспросил о подготовке к поединку и ожиданиях от боя.

 Мэтт, вы пришли в ММА из американского футбола. Дебют в клетке в 29 лет  не поздно?

 Во-первых, я начал заниматься боями без правил намного раньше. Мне всегда нравился этот вид спорта. К тому же я пришел в ММА из американского футбола  у меня была отличная физическая база. Поверьте мне на слово, нагрузки в NFL (Национальная футбольная лига) порой бывают тяжелее, чем в том же UFC,  это контактный вид спорта, подразумевающий много борьбы и столкновений. Так что я не был просто парнем с улицы, который захотел выступать в боях,  я целенаправленно шел к этому.

 Вы выступали в UFC  самом крупном мировом промоушене. Не считаете переход в Bellator шагом назад?

 Нет, я абсолютно не согласен с таким мнением. Когда я пришел сюда из UFC, мне пообещали, что предоставят кого-то из списка спортсменов, в боях с которыми я был заинтересован,  я был уверен, что моим оппонентом будет Квинтон Джексон. Но когда мне сообщили, что я выйду в ринг с Федором Емельяненко, я просто опешил  это огромная честь для меня, и я благодарен Bellator за возможность сразиться с таким человеком.

 «Дуэль взглядов» прошла довольно мирно  без скандалов и эксцессов...

 Ребята, вы в своем уме? Кто я такой, чтобы устраивать скандалы с Федором?! Это великий боец, с ним связана целая эпоха ММА, он был лучшим на протяжении долгих лет. И вы хотите, чтобы я оскорблял этого человека? У меня есть уважение к Емельяненко. Всей своей карьерой он заслужил того, чтобы никто не смел его оскорблять. Знаете, когда он вышел на «дуэль взглядов» в своем знаменитом полосатом свитере, «великом свитере абсолютной победы», на меня накатила волна воспоминаний  я ведь следил за всеми боями Федора. И тут он вновь выходит в этой знаменитой кофте! Только уже против меня!

 Каковы ваши ожидания от предстоящего поединка?

 Я пришел в Bellator с той же целью, что и Федор,  выходить в клетку и побеждать. Я уже провел два поединка в этой организации  против Оли Томпсона и Карла Семанутафа  и в обоих одержал победу. Знаю, что и Емельяненко после возвращения на ринг также победил двух своих оппонентов. Одному из нас придется прервать свою победную серию. Сделаю всё возможное, чтобы это был не я.

 На вашем счету 11 побед в профессиональной карьере, при этом 10 из них  нокаутом. Бой с Федором тоже планируете закончить досрочно?

 Конечно, мне бы хотелось нокаутировать Емельяненко! Но, признаться честно, я не расстроюсь и победой болевым приемом или по решению судей. Выиграть у самого Емельяненко  шанс всей жизни.

 В СМИ появилась информация, что в данный момент вы не в форме и злоупотребляете алкоголем...

 Это не так. Да, я не выступал с середины июля этого года, но я всегда поддерживаю себя в форме, тренируюсь каждый день. Что касается алкоголя  я не пью постоянно, но иногда позволяю себе расслабиться. Не вижу в этом ничего страшного.

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Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Мэтт Митрион: «Хочу нокаутировать Емельяненко!»

Мэтт Митрион: «Хочу нокаутировать Емельяненко!»Ближайший соперник «Последнего императора» в Bellator заявил о намерении закончить бой с легендарным российским тяжеловесом досрочно

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