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Песков назвал чувствительной тему о раскрытии досье сотрудников НКВД

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что в обществе существуют диаметрально противоположные точки зрения на этот вопрос

В Кремле не стали комментировать публикацию справочника с именами сотрудников НКВД времен сталинских репрессий второй половины 1930-х годов.

«Я оставлю, пожалуй, без комментария этот вопрос», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, эта тема «весьма чувствительная».

«Здесь мнения расходятся у многих, существуют диаметрально противоположные точки зрения, причем и те и другие иногда выступают весьма аргументированно», — отметил пресс-секретарь президента.

Песков подчеркнул, что в данном случае не будет «какую-то позицию излагать».

Накануне правозащитный центр «Мемориал» опубликовал на своем сайте справочник о кадровом составе органов госбезопасности СССР за 1935–1939 годы, где представлены краткие данные о почти 40 тыс. сотрудниках НКВД, получивших звания в этот период. В «Мемориале» называют появление данного справочника «существенным шагом к более углубленному и точному пониманию трагической истории нашей страны в 30-е годы ХХ века».

Напомним, в начале октября Минюст РФ внес «Мемориал» в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Песков назвал чувствительной тему о раскрытии досье сотрудников НКВД

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что в обществе существуют диаметрально противоположные точки зрения на этот вопрос

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