В Крыму рассчитывают на восстановление прямого авиасообщения с Турцией

Оно было прервано после того, как полуостров вошел в состав России
Власти Крыма полагают, что необходимо восстановить прямое авиационное и паромное сообщение с Турецкой Республикой. Об этом заявил министр промышленной политики Крыма Андрей Васюта в ходе встречи с турецкой делегацией.
«Существенным и очень важным для нашей коммуникации с Турецкой Республикой было бы восстановление прямого авиасообщения, которое существовало в свое время в Крыму. Также традиционно существовало паромное сообщение между крымским городом Евпатория и Зонгулдаком», — цитирует Васюту ТАСС.
Напомним, авиасообщение Турции с Крымом было прервано, после того как полуостров вошел в состав РФ. На настоящий момент существует только один паром, который ходит из Севастополя в Турцию.
В турецкой делегации заверили власти Крыма, что к восстановлению морского и авиасообщения между Турцией и полуостровом будут приложены усилия.
Также в планах Турецкой Республики — наращивание товарооборота с Крымом.
«Планируем увеличить товарооборот на уровне $10 млрд, также важный вопрос — восстановить оборот пищевой продукции из Турции», — сообщил член правящей в Турции партии справедливости и развития Ахмет Кочин.