В Крыму рассчитывают на восстановление прямого авиасообщения с Турцией

Власти Крыма полагают, что необходимо восстановить прямое авиационное и паромное сообщение с Турецкой Республикой. Об этом заявил министр промышленной политики Крыма Андрей Васюта в ходе встречи с турецкой делегацией.

«Существенным и очень важным для нашей коммуникации с Турецкой Республикой было бы восстановление прямого авиасообщения, которое существовало в свое время в Крыму. Также традиционно существовало паромное сообщение между крымским городом Евпатория и Зонгулдаком», — цитирует Васюту ТАСС.

Напомним, авиасообщение Турции с Крымом было прервано, после того как полуостров вошел в состав РФ. На настоящий момент существует только один паром, который ходит из Севастополя в Турцию.

В турецкой делегации заверили власти Крыма, что к восстановлению морского и авиасообщения между Турцией и полуостровом будут приложены усилия.

Также в планах Турецкой Республики — наращивание товарооборота с Крымом.

«Планируем увеличить товарооборот на уровне $10 млрд, также важный вопрос — восстановить оборот пищевой продукции из Турции», — сообщил член правящей в Турции партии справедливости и развития Ахмет Кочин.